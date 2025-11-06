鳳凰颱風最新路徑曝 賈新興：下周外圍環流影響 全台都有感
鳳凰颱風今天凌晨2時生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，務必特別關注其後續移動趨勢。
近期天氣趨勢，賈新興表示，明天至周日氣溫略回升，其中，明天北海岸、基隆、東北角及宜蘭有零星短暫雨，午後山區及高屏有零星短暫雨。周六，午後山區、高屏及東北角有零星短暫雨。周日傍晚起受東北季風影響，北北基宜轉有局部雨。下周一，桃園以北、宜花東及屏東有局部短暫雨，傍晚起苗栗至彰化轉有局部短暫雨。
賈新興表示，下周二有受颱風外圍環流影響的機率，各地山區、新竹以北、宜花東及屏東有陣雨，下周三至下周四中午前有受颱風環流影響的機率，全台有陣雨。下周四午後，苗栗以南轉多雲時晴，新竹以北及宜蘭仍有陣雨。下周五，桃園以北及宜花東有局部短暫雨，午後南投以南山區有零星短暫雨。下周六，午後山區有零星短暫雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言