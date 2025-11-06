鳳凰颱風下周這2天最接近台灣！恐與東北季風交互作用 影響熱區曝

東北季風減弱，水氣再減少，中央氣象署表示，今天迎風面降雨區域縮小，主要在大台北地區及宜花有短暫降雨，台東及恆春半島有零星短暫雨，而其他地區大多可見陽光，為晴到多雲的天氣。

氣溫方面，今天北部及宜蘭溫度回升，普遍可來27、28度，中南部及花東可來到28至31度，感受溫暖舒適，不過各地早晚仍偏涼，低溫普遍為21至23度。澎湖晴時多雲，24至26度；金門晴時多雲，21至26度；馬祖多雲時晴，19至23度。

明天24節氣的立冬。明天至周日白天各地大多為多雲到晴，迎風面降雨範圍縮小，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

周日晚上至下周一東北季風增強，北部及宜蘭氣溫稍下降；水氣增加，迎風面雨勢增，北台灣有短暫陣雨，宜蘭及大台北地區雨勢明顯，有局部大雨發生的機率，花東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區天氣影響較小仍為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下周二至下周三為鳳凰颱風最接近台灣的時候，受東北季風及颱風或其外圍環流影響，北部、東半部及南部地區有陣雨並有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

周六起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海亦有長浪發生的機率。

下周四鳳凰颱風外圍環流影響，北部、東半部及南部有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨；下周五至下周六東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署說，東北季風與鳳凰颱風外圍環流可能有交互作用，使迎風面降雨有增加的趨勢，惟颱風發展的強度及路徑不確定性大，對降雨的影響仍需密切觀察，留意最新預報資訊。