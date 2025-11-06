中颱海鷗將撲越南！鄭明典：會帶來很嚴重災情 令人難過

中度颱風編號海鷗持續朝越南方向前進。中央氣象署說，海鷗颱風今天凌晨2時的中心位置在太平島北方310公里之處（鵝鑾鼻西南方1190公里之處），以每小時28公里速度，向西轉西北西進行，在太平島海面及中西沙島海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，海鷗颱風增強了，看到劇烈天氣系統就會聯想到可能災情，海鷗颱風強勁又結實，駛流將導引它深入中南半島，經驗上這會帶來很嚴重的災情，真是令人難過。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，中颱海鷗今天中午至明天以最強之姿，挾暴風及致災雨侵襲越南，有相關行程應注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。