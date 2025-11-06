鳳凰估可達中颱上限「又強又大的怪物」 不排除登陸侵台 影響時間曝

原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風鳳凰，中央氣象署預測未來朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下周可能影響台灣附近的天氣。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，這麼又強、又大的劇烈天氣系統，如果不小心被它掃到，後果一定是非常慘烈。

林得恩表示，在秋末之際，西北太平洋海域還能出現如此強度、如此規模的熱帶擾動，的確要更加提高警覺、小心防範。美國聯合颱風警報中心（JTWC）今晨就估計，鳳凰颱風在巔峰時期的強度，平均風有110KT，陣風也有135KT，已經踏上強烈颱風等級的門檻；而7級暴風圈半徑高達280nm。

林得恩說，日本氣象廳（JMA）也預判，鳳凰颱風巔峰時期的強度，平均風在90KT，陣風在130KT，也在中度颱風上限的等級；而7級暴風圈半徑高達220nm。我中央氣象署今晨02時的最新颱風情資，鳳凰颱風近中心最大風速每秒 48 公尺（接近96KT），瞬間最大陣風每秒58公尺（接近116KT），也在中度颱風上限的等級；而7級暴風圈半徑更高達300nm。

至於路徑潛勢預報，他說，目前各國數值模式模擬結果已漸趨收斂，認為鳳凰颱風中心將先通過菲島北部陸地，再開始北轉，隨後沿著台灣海峽，非常靠近台灣陸地繼續北上，或直接登陸侵襲；影響時間點會落在11月10日下周一至11月13日下周四。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。