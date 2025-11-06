今飆33度高溫 吳德榮：鳳凰颱風下周挾暴風及大量致災雨威脅台灣

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
鳳凰颱風的外圍環流下周一逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大。下周二、下周三各地慎防鳳凰挾暴風及大量致災雨的威脅，模式仍有不確定性，需密切觀察。本報資料照片
鳳凰颱風今天凌晨2時生成，下周可能影響台灣天氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，鳳凰颱風將挾暴風及大量致災雨威脅台灣，絕不可小覷。

今天至周日仍受東北季風影響；吳德榮表示，但水氣減少，各地為多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率；冷空氣逐日減弱、氣溫逐日漸升，各地白天偏熱、早晚涼的天氣，各地區最高氣溫皆達30度以上。今天北部20至30度、中部19至33度、南部20至33度、東部20至31度。

至於颱風消息，他說，歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，鳳凰颱風的系集平均路徑經呂宋島北部後北轉，侵襲台灣，各別模擬路徑分布在兩側，但已較先前收斂，顯示預測路徑的不確定性也比較縮小。

吳德榮表示，歐洲模式12日08時模擬圖顯示，鳳凰中心已在台灣西南方海面，受呂宋島、台灣地形及部分中緯度空氣的影響，其強度有由巔峰而漸減弱的趨勢，但仍挾暴風及大量致災雨威脅台灣，絕不可小覷。

鳳凰颱風影響時程，吳德榮表示，下周一鳳凰颱風的外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大。下周二、下周三各地慎防鳳凰挾暴風及大量致災雨的威脅，模式仍有不確定性，需密切觀察。下周四下午鳳凰減弱遠離，天氣由南而北先後好轉。

關於中颱海鷗的動態，吳德榮表示，中颱海鷗今天中午至明天以最強之姿，挾暴風及致災雨，侵襲越南，有相關行程應注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

歐洲系集模式模擬（左圖，取自weathernerds）顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）經呂宋島北部後北轉，侵襲台灣，各別模擬路徑（細線）分布在兩側，但已較先前收歛。歐洲模式12日08時模擬圖（右圖，取自tropical tidbits）顯示，鳳凰颱風挾暴風及大量致災雨威脅台灣。圖／取自「洩天機教室」專欄
颱風 吳德榮 東北季風

