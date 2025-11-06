鳳凰颱風1因素「不變胖也難」 粉專：將又大又強 不排除北轉逼近台灣

原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風鳳凰。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰颱風在還是熱帶性低氣壓時，螺旋性相當明顯，型態不錯，範圍頗大，成為颱風後會快速發展、增強，在抵達菲律賓之前，會變成一顆又大又強的颱風。

根據日本氣象廳最新資料，颱風目前將朝西北西方向前進、逐漸接近呂宋島。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估在下周一至下周二間通過呂宋島。目前氣象廳評估，它在靠近呂宋島前，強度可能達到中度颱風上限。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，多數模式顯示，鳳凰颱風在穿越呂宋島後，有機會北轉、朝台灣方向靠近。密切關注後續動態。

明天就是24節氣的立冬。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，西北太平洋的年平均颱風生成總數約為26.1個，11月的颱風平均生成個數為2.2個。「雖然快立冬了，但現在才剛好摸到平均值而已」。

為什麼鳳凰颱風形成之後可以又強又壯？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，一個很大的因素，就是它將經過又暖又充滿能量的區域，「不變胖也難」。但是只要通過呂宋，進入巴士海峽後，環境就會變很差。