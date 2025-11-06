帶著小提琴的革命家 簡吉與鳳山農民組合百年紀念學術研討會

聯合報／ 記者何定照／即時報導
中研院台灣史研究所與高雄市立歷史博物館，將舉行「牛背上的鬥士：簡吉與鳳山農民組合百年紀念學術研討會」。圖／中研院台史所提供
1920年代，一群青年立志守護台灣農村，援助貧苦佃農的生計。在他們之中，帶著小提琴的革命家簡吉（1903-1951年），深受農民敬愛，並獲得知識人的推崇。然而，他的行動也引起當權者忌憚，從而背負汙名。

中研院台灣史研究所與高雄市立歷史博物館，將於11月8日（六）09:30–17:00 在中央研究院南部院區國際會議廳舉行「牛背上的鬥士：簡吉與鳳山農民組合百年紀念學術研討會」，由國立台灣師範大學政治學研究所退休教授陳延輝專題演講。

發表人包括中央研究院台灣史研究所助研究員林正慧，國立中山大學社會學助理教授林傳凱，國立高雄師範大學台灣歷史文化及語言研究所副教授兼所長吳玲青，日本中央大學文學部中國語言文化專攻准教授明田川聰士，國立陽明交通大學社會與文化研究所助理教授詹亞訓，中央研究院台灣史研究所博士後研究學者李威寰，中央研究院台灣史研究所博士後研究學者蔣濶宇。

綜合座談引言人包括中央研究院台灣史研究所研究員林玉茹，大眾教育基金會董事長簡明仁，國立屏東大學社會發展學系副教授系主任邱錦城等。

