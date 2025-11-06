聽新聞
兒科才有的風景 台大影片喚外界關注

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

台大兒童醫院昨公布首支兒童醫療影片「只有兒科才有的風景」，片中翔實記錄新生兒病房、重症加護病房等兒童醫療照護場景，另錄製了罹患法洛氏四重症的吳小妹治療過程。吳父說，「治療路遙，但醫師都沒有放棄，身為父母更不會放棄。」

台大兒童醫院院長李旺祚表示，院方拍攝這部影片，目的並非順利招募到足額兒科住院醫師，而是希望各界認識國內兒童醫療，了解兒科醫師存在的必要，及現任兒科醫師持續任職原因，盼讓想走從醫之路者，回歸初心。

吳父說，自家女兒罹患先天性心臟病，做過二次開胸手術，曾裝上葉克膜，但台大兒科醫療團隊從未放棄希望，除外科手術外，還申請從國外輸入「鐵質可吸收支架」，女兒就成了全國首位使用這項治療，目前恢復良好。

在「只有兒科才有的風景」影片中，活潑可愛的吳小妹開朗地獻唱知名歌曲「外婆的澎湖灣」，這勾起了台大兒科部副主任林銘泰的回憶，他說，吳小妹常在診間就高聲唱歌，而吳父怕耽誤其他病童就醫時間，得拉著女兒衣服，提醒她別再唱下去。

年輕醫師不願選擇兒科，希望投入醫美。對此，李旺祚盼望，社會各界不要批評「直美」，不少年輕醫師因沒有選擇，才會在尚未完成專科訓練，就到醫美診所任職。希望這部影片讓政府更認識兒童醫療，進而創造更多年輕醫師願意走得長久的道路。

