台大兒醫也難招生 募11人來7人

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

醫院兒科難留人，台大也是如此，欲招十一名兒科住院醫師，但首波僅有七人。為避免人力斷層，近期對外招募十四名專案主治醫師、值班主治醫師，到昨天也只來三人面試。台大兒醫呼籲，政府儘速成立「國家級兒童健康研究中心」，讓年輕醫師看到希望，願意投入兒科醫療領域。

日前台北榮總四位兒科住院醫師完成訓練後，竟全離職。台大醫院兒科處境同樣悽慘，兒科住院醫師招募情況墊底，欲招十一人，僅來七人。台大兒童醫院院長李旺祚表示，近期將舉辦二次招生，向外募人，希望能夠招滿所需人力。

新人補不上來，而台大醫院多名兒科資深教授即將屆齡退休，人力恐將斷層。為此，台大兒醫爭取衛福部健康台灣深耕計畫經費補助，預計招募十名專案主治醫師，但也面臨相似危機，對外公告後，昨天完成第一波面試，但僅有三名醫師報名。

李旺祚表示，除看診外，專案兒科主治醫師另肩負推廣兒科智慧醫療、建立兒童疾病資料庫等責任，預計明年底之前可以完成招募，屆時將人力從總院擴展至各分院，及南部、東部、離島等偏鄉，建置兒童醫療網，讓年輕主治醫師累積處理困難個案經驗。

近期台大兒醫另招募四位值班型主治醫師，因值班費換算時薪僅九百元，引發議論。李旺祚解釋，此舉係因近年住院醫師招募人數下滑，導致病房排班人力不足，為維持醫療水準，比照總院，爭取聘用值班主治醫師，目前已招募到一位新生兒科醫師，明年一月起加入病房值班。

台大兒科人力陷入窘迫，李旺祚擔憂，未來兒科醫師只會看一般疾病，無法處理複雜疾病，希望政府成立，「國家級兒童健康研究中心」，致力尖端兒童醫療，推行預防醫學，讓年輕醫師看到希望，願投入兒科醫療領域。

身為小兒神經科醫師的李旺祚表示，台大擁有全台最佳兒童醫療環境，且兒科醫師薪水並不差，相信可以吸引更多有著使命感的年輕兒科醫師加入團隊，病童均能獲得最完善照顧，「這樣的成就感，是薪水之外，對醫師最重要的部分。」

