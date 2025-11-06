聽新聞
0:00 / 0:00

個人收入對應健保級距 有錢人住院多繳部分負擔

聯合報／ 記者沈能元李樹人林琮恩／台北報導

民眾住院需付部分負擔，現行規定，單次最高自付五萬一千元，一年最高八萬六千元。衛福部擬修正施行細則，拚後年上路，屆時住院部分負擔將採個人收入對應健保級距計算，訂定不同的天花板，經濟富裕者住院須多繳較多的部分負擔。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，衛福部長石崇良健保改革理念，應該源於新加坡健保精神，有能力的人理應多負擔一點，例如，當地民眾住院時，如想住健保病房，必須提出經濟弱勢證明文件。經濟狀況較佳的民眾住院就必須多付點錢。

洪子仁表示，「互助、自助、社會共榮」為我國健保創辦精神，健康的人幫助生病的人，有錢的人多出點錢，協助弱勢族群，石部長改革方向是對的，但前提是政府有能力掌握個人、家戶的真正所得，否則可能造成不公。

醫改會研發組副組長吳奎彥持相同看法，他表示，目前健保投保級距僅能反應民眾帳面上的薪資結構，事實上，實際收入，薪資低的民眾很可有還有其他收入來源，衛福部應思考如何計算、收取住院部分負擔，才能更為公平。

吳奎彥表示，政府提出新措施前，應充分思考，做好相關政策評估，且留意公平性問題，以及擬定評估施政效果的指標，「這才是一個比較負責任的做法」。

事實上，衛福部今年九月十六日預告訂定「一一五年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，明年將調高健保住院自付額上限，單次住院增加到五萬七千元，全年累計增為九萬四千元，初估影響一萬一千人，預計明年元旦上路。

延伸閱讀

利息、股利等補充保費改年結 民眾喊「搶錢」…專家籲政府應「這樣做」

92歲嬤「催檢」志工 石崇良：隱形超人台灣最美風景

確保春節醫療服務防急診壅塞 石崇良：最快11月與醫院院長討論這事

假日急症中心傳兒科醫師不足 石崇良：都有要求具備兒科能力

相關新聞

兒科才有的風景 台大影片喚外界關注

台大兒童醫院昨公布首支兒童醫療影片「只有兒科才有的風景」，片中翔實記錄新生兒病房、重症加護病房等兒童醫療照護場景，另錄製...

台大兒醫也難招生 募11人來7人

醫院兒科難留人，台大也是如此，欲招十一名兒科住院醫師，但首波僅有七人。為避免人力斷層，近期對外招募十四名專案主治醫師、值...

個人收入對應健保級距 有錢人住院多繳部分負擔

民眾住院需付部分負擔，現行規定，單次最高自付五萬一千元，一年最高八萬六千元。衛福部擬修正施行細則，拚後年上路，屆時住院部...

補充保費變革 480萬人受影響 專家： 應調整一般保費費率

上路即將滿十二年的補充保費制度即將出現重大變革，衛福部擬修法，將利息、股利、租金補充保費從現行每月結算改採年度計算，一年...

原民警察後繼無人 恐發生警力世代斷層

警政署最新統計，全國員警僅8.54%具原住民身分，9縣市比率低於全國平均，苗栗縣最低僅3.45%，新竹縣6.98%也在後...

廢棄物濫倒高屏南最多 環境部要嚴管

廢棄物非法棄置案件層出不窮，環境部長彭啓明指出，內政部已向行政院提報「營建剩餘土石方最終去處規畫方案」，整合交通部、經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。