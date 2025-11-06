個人收入對應健保級距 有錢人住院多繳部分負擔

民眾住院需付部分負擔，現行規定，單次最高自付五萬一千元，一年最高八萬六千元。衛福部擬修正施行細則，拚後年上路，屆時住院部分負擔將採個人收入對應健保級距計算，訂定不同的天花板，經濟富裕者住院須多繳較多的部分負擔。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，衛福部長石崇良健保改革理念，應該源於新加坡健保精神，有能力的人理應多負擔一點，例如，當地民眾住院時，如想住健保病房，必須提出經濟弱勢證明文件。經濟狀況較佳的民眾住院就必須多付點錢。

洪子仁表示，「互助、自助、社會共榮」為我國健保創辦精神，健康的人幫助生病的人，有錢的人多出點錢，協助弱勢族群，石部長改革方向是對的，但前提是政府有能力掌握個人、家戶的真正所得，否則可能造成不公。

醫改會研發組副組長吳奎彥持相同看法，他表示，目前健保投保級距僅能反應民眾帳面上的薪資結構，事實上，實際收入，薪資低的民眾很可有還有其他收入來源，衛福部應思考如何計算、收取住院部分負擔，才能更為公平。

吳奎彥表示，政府提出新措施前，應充分思考，做好相關政策評估，且留意公平性問題，以及擬定評估施政效果的指標，「這才是一個比較負責任的做法」。

事實上，衛福部今年九月十六日預告訂定「一一五年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，明年將調高健保住院自付額上限，單次住院增加到五萬七千元，全年累計增為九萬四千元，初估影響一萬一千人，預計明年元旦上路。