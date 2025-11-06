補充保費變革 480萬人受影響 專家： 應調整一般保費費率

上路即將滿十二年的補充保費制度即將出現重大變革，衛福部擬修法，將利息、股利、租金補充保費從現行每月結算改採年度計算，一年累計逾二萬元，徵收百分之二點一一，約四八○萬人受影響。外界質疑，恐現「劫貧濟富」爭議，重創以股利股息維生的退休族。

依健保法規定，健保補充保費計分六類，包括利息、股利、租金、兼職收入、執行業務所得及超過月薪薪資四倍獎金。衛福部社會保險代理司長陳真慧表示，補充保費費率為百分之二點一一，在現行健保費率百分之五點一七不調整的情況下，將著手修改「健保法」，從三大方面調整補充保費。

首先於利息、股利、租金，由現行每月結算改採年度結算，避免拆單，將每筆收入控制在二萬元以下，規避繳交補充保費。此影響最高估計達四八○萬人，健保收入約增一百至二百億元。

第二，補充保費扣繳上限從一千萬元，提升至五千萬元，影響高所得者約一千人，增健保財源六億元。

第三為獎金扣繳，將起徵點由月薪四倍以上，改為每月最低工資二萬九五○○元的四倍，以月薪四萬為例，目前獎金達到十六萬元，才需繳交補充保費，修法後，獎金超過十一萬八千元就要繳交，預計影響二百多萬人，增加七○至八○億元。

一旦新制上路，影響最大的是領著高額利息或股利、租金及獎金等族群，舉例來說，目前月配利息不超過二萬元，無須繳交補充保費，許多人設定於一萬九千多元，若改為年度計算，一萬九千多元乘以十二個月，約莫廿三萬，以補充保費百分之二點一一計算，需繳納近五千元。

不願具名的健保專家表示，全台共有一三○○多萬股民，僅約兩成多賺錢，許多股民將股利視為重要經濟來源，如果投資帳面賠錢，股利又被扣了兩趴多，等於一頭牛扒了兩層皮，柿子挑軟的吃。

健保專家說，徵收補充保費，改採年度計算，宛如家戶總所得的縮影，看似公平，有錢的人必須多繳一些保費，但這只是枝微末節，健保收入僅增多一百多億元，無濟於事。為求公平，應從調整一般保費費率，並減少醫療浪費等重點著手改革。

醫改會研發組副組長吳奎彥表示，目前財務資訊不透明，課徵補充保費的公平性確實受到疑慮，政府應進行跨部會、跨機構等討論，唯有取得個人完整財務資料，課徵才具公平性。此外，上有政策、下有對策，民眾一定可以找出因應手法，徵收結果恐不如預期。

昨天不少財經博主批評新制不公，有人批評，「不去檢討健保體制漏洞，並把錢坑補起來，而是想盡辦法，把二代健保補充保費課好課滿，我就問：踏踏實實辛苦工作賺錢、努力存錢，買股票存股領息的存股族，是什麼很賤的人嗎？」

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，為避免劫貧濟富，建議作法必須細膩，針對不同金額的股利、獎金，訂出不同費率級距，讓額外收入愈高的富人，支付更高補充保費。