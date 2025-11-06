聽新聞
建議開原民警察專班 民代：熟悉部落生態，鼓勵回鄉服務

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨王駿杰胡蓬生江良誠／連線報導

原鄉部落的原民員警愈來愈稀少，部落族人多認為，原民警員對部落生態較熟悉，若有事也傾向找擔任警察的族人求助。立委伍麗華說，原民警察降幅達3成是警訊，應從「文化安全」概念來看，讓在地人服務在地人，將努力爭取讓原民返鄉服務。

原民警察劉約翰今年9月退休，從警資歷長達36年，最後一站在新竹縣五峰鄉部落服務。他說，山區警察工作不僅是公務，更是與部落居民建立互信的過程；雖然警力不多，許多時刻多是單打獨鬥，但也讓他學會如何保持冷靜守護部落。

「颱風天要上山疏散居民、部落活動也要維安。」南投縣信義分局一名布農族員警說，原鄉執勤不僅路途遠、勤務繁重，加上升遷慢、子女教育等問題，年輕警察還是往市區，如今懂族語、文化的警察愈來愈少。

苗栗縣議員劉美蘭的父親也是警察，她說，30年前省交通大隊長謝德忠還是全國最高階原民警官；她認為原民警員回鄉任職不僅人脈多，且熟悉地形了解各部落狀況，任職起來較游刃有餘。

劉美蘭說，泰安鄉內年輕族人喜愛從軍的人很多，「不需考試就可擔任志願役工作」，待遇福利都不錯，建議中央比照早年開設原住民專班。

長期關注原鄉警力議題的伍麗華說，早期曾針對原民警力不足設立專班，高中畢業即可報考。但當年的警力陸續退休，新血銜接不足，與偏鄉原民教師斷層問題相似。

伍麗華認為，過往警察招考設身高限制，影響族人報考，今年取消後，報考人數明顯增加，原民錄取比率也顯著上升。但返籍服務部分，像屏東縣府僅提供2個名額，相當競爭，正持續努力爭取讓原民可直接分發到原民區，強化守護部落。

