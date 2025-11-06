聽新聞
0:00 / 0:00

廢棄物濫倒高屏南最多 環境部要嚴管

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

廢棄物非法棄置案件層出不窮，環境部長彭啓明指出，內政部已向行政院提報「營建剩餘土石方最終去處規畫方案」，整合交通部、經濟部及地方政府資源，盤點出約一點五億立方公尺填埋容量，並研議設置公有土資場、土方銀行等合法去化管道，減少非法棄置誘因。

環境部二○二三年八月成立至今，破獲重大環保犯罪案件有一一三件，一一三三人被移送，行政裁罰三千萬多元。為此，立法院社福衛環委員會昨邀環境部等相關部會就「非法棄置到城市採礦：檢討環境部環境管理署執法痛點與城市採礦推動策略」專題報告。

「廢棄物棄置案件管理系統」建置以來，截至今年十月底止，總計列管一一五三處廢棄物非法棄置場址，其中仍有四四六處持續列管；若以縣市來看，則是高雄市九十七處最多，其次是屏東縣五十五處、台南市五十四處。屬一般事業廢棄物，有三九五處、有害事業廢棄物十六處以及一般含有害事業廢棄物卅五處。

彭啓明坦言，組織專業分工的犯罪特性，也難追查廢棄物非法棄置犯罪源，加上無法即時扣押財產，導致環境復原緩慢。

彭啓明表示，環境部已修訂廢棄物申報規定，自今年三月起，所有營建及裝修廢棄物均須逐車即時電子申報，並結合ＧＰＳ追蹤，確保運輸透明。未來營建土方亦將納入電子聯單及全程追蹤機制。環境管理署也推動非法棄置智慧圍籬系統，結合車牌辨識與e-Tag 技術，預計四年內擴大布建監控點，防止非法清運。

延伸閱讀

外界憂焚燒廚餘增有毒物質 彭啓明：每月加驗一次戴奧辛

影／廢棄物非法棄置層出不窮 彭啓明：設置合法去化管道

禁廚餘養豬日增500噸去化量 彭啓明：擴展生質能、快速堆肥化需1-2年

彭啓明：擴廚餘生質能或快速堆肥等量能 仍需1、2年

相關新聞

兒科才有的風景 台大影片喚外界關注

台大兒童醫院昨公布首支兒童醫療影片「只有兒科才有的風景」，片中翔實記錄新生兒病房、重症加護病房等兒童醫療照護場景，另錄製...

台大兒醫也難招生 募11人來7人

醫院兒科難留人，台大也是如此，欲招十一名兒科住院醫師，但首波僅有七人。為避免人力斷層，近期對外招募十四名專案主治醫師、值...

個人收入對應健保級距 有錢人住院多繳部分負擔

民眾住院需付部分負擔，現行規定，單次最高自付五萬一千元，一年最高八萬六千元。衛福部擬修正施行細則，拚後年上路，屆時住院部...

補充保費變革 480萬人受影響 專家： 應調整一般保費費率

上路即將滿十二年的補充保費制度即將出現重大變革，衛福部擬修法，將利息、股利、租金補充保費從現行每月結算改採年度計算，一年...

原民警察後繼無人 恐發生警力世代斷層

警政署最新統計，全國員警僅8.54%具原住民身分，9縣市比率低於全國平均，苗栗縣最低僅3.45%，新竹縣6.98%也在後...

廢棄物濫倒高屏南最多 環境部要嚴管

廢棄物非法棄置案件層出不窮，環境部長彭啓明指出，內政部已向行政院提報「營建剩餘土石方最終去處規畫方案」，整合交通部、經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。