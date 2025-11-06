聽新聞
0:00 / 0:00

原民警察後繼無人 恐發生警力世代斷層

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬王駿杰胡蓬生江良誠／連線報導
原鄉部落生活機能有限，加上偏遠環境與升遷限制，讓年輕員警期滿後，紛紛申請輪調或離開，讓原民警力可能面臨世代斷層。圖／聯合報系資料照片
原鄉部落生活機能有限，加上偏遠環境與升遷限制，讓年輕員警期滿後，紛紛申請輪調或離開，讓原民警力可能面臨世代斷層。圖／聯合報系資料照片

警政署最新統計，全國員警僅8.54%具原住民身分，9縣市比率低於全國平均，苗栗縣最低僅3.45%，新竹縣6.98%也在後段班。原鄉因地處偏遠、升遷機會小，年輕員警期滿就走，原民警察正面臨嚴重的世代斷層危機。

全國警察共7萬1900人，原民員警僅2084人，占比「倒數5名」縣市依序為苗栗3.45%、宜蘭4.76%、南投6.93%、新竹縣6.98%、台中7.89%。有資深員警分析，斷層源自警察考試門檻高、競爭激烈，年輕原民即便有意從事警職，易因筆試和學科競爭敗下陣。

新竹縣五峰與尖石鄉都是原鄉，但57名警力，原民員警僅占14%，且幾乎沒有年輕原民接班。其中，五峰鄉22名警力，原民警察僅1人，是即將退休的所長，基層幾乎全由外地員警支撐。

「一到這裡，才發現山上模式和山下完全不同。」一名20多歲在原鄉服務的員警說，他剛從都會區調派上山，勤務雖單純，卻需要面對偏遠山區的孤立與生活不便，休假只能待在派出所附近。他也感嘆偏鄉雖有加給，但勤務表現少，「這邊只能抓酒駕啦」，不少年輕員警期滿紛紛申請離開。

有資深員警觀察，年輕員警流動快，難以真正融入社區，部落居民也不易接受。但警界也有人認為，若非原民身分員警在部落執勤，反而少了人情壓力，更能公事公辦。

南投縣警局員警1455人，原民員警僅102人，比率約7%，同樣面臨世代斷層挑戰。仁愛警分局一名賽德克族警員說，懂族語的警察在部落能發揮關鍵作用，「有時只是口角或酒後誤會，用族語講幾句就能化解；但現在很多新人一、兩年就調走，居民還沒熟就換人。」長輩會覺得外地警察「聽不懂話中意思」，信任感難建立。

苗栗縣原民警察占比全國最低，縣警局指出，原住民巡佐與警員若符合設籍等條件，將依缺額等情形派補，今年新增3人，目前有32人。但苗栗縣原住民族及族群發展處長盧曉玲說，早年警政署曾開辦原住民專班，這批警力大多到了退休年紀，形成警力斷層。

新竹縣尖石鄉長曾國大曾在警界服務，他說，警察考試近年難度增加，加上未規定保障原民子弟優先返鄉服務，致原民警力荒更嚴峻。曾國大說，政府應有更明確誘因與措施，吸引更多原民青年投入警消並回到部落服務。

延伸閱讀

高階警人事案發布強化打詐！刑事局詐防中心法制化 張文源升主任

影／陳其邁獲贈阿美族霞披 預告原民「豐潮」8日衛武營登場

高雄豐潮原民節8日衛武營登場 陳其邁邀市民同歡

原民人口達標！雲林將增原民議員席次 今辦射箭比賽傳承原民技藝

相關新聞

兒科才有的風景 台大影片喚外界關注

台大兒童醫院昨公布首支兒童醫療影片「只有兒科才有的風景」，片中翔實記錄新生兒病房、重症加護病房等兒童醫療照護場景，另錄製...

台大兒醫也難招生 募11人來7人

醫院兒科難留人，台大也是如此，欲招十一名兒科住院醫師，但首波僅有七人。為避免人力斷層，近期對外招募十四名專案主治醫師、值...

個人收入對應健保級距 有錢人住院多繳部分負擔

民眾住院需付部分負擔，現行規定，單次最高自付五萬一千元，一年最高八萬六千元。衛福部擬修正施行細則，拚後年上路，屆時住院部...

補充保費變革 480萬人受影響 專家： 應調整一般保費費率

上路即將滿十二年的補充保費制度即將出現重大變革，衛福部擬修法，將利息、股利、租金補充保費從現行每月結算改採年度計算，一年...

原民警察後繼無人 恐發生警力世代斷層

警政署最新統計，全國員警僅8.54%具原住民身分，9縣市比率低於全國平均，苗栗縣最低僅3.45%，新竹縣6.98%也在後...

廢棄物濫倒高屏南最多 環境部要嚴管

廢棄物非法棄置案件層出不窮，環境部長彭啓明指出，內政部已向行政院提報「營建剩餘土石方最終去處規畫方案」，整合交通部、經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。