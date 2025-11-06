聽新聞
印太海廢合作平台 4國參與

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導
二○二五印太海洋台泰韌性夥伴研習營昨在曼谷舉辦。圖／海洋委員會提供
二○二五印太海洋台泰韌性夥伴研習營昨在曼谷舉辦。圖／海洋委員會提供

海洋委員會「印太海廢合作平台」首度移師泰國曼谷舉辦「印太海洋台泰韌性夥伴研習營」，集結台、泰、日、韓等四國與國際ＮＧＯ組織，聚焦「幽靈漁網」回收再利用，其中泰國將回收漁具打造成衝浪板，台灣則是展示海廢文創公仔，呈現海廢再生的文創成果。

海委會前年起籌組平台，串聯印太區產官學研力量，公私協力推動海廢治理制度化與常態化。這次邀泰國海洋與海岸資源部、漁業部、朱拉隆功大學、SEAFDEC、日本IGES、南韓OSEAN、EJF、RE-THINK等國際夥伴共同探討海廢回收、科學監測與社會動員。

海委會主委管碧玲說，台灣持續深化與日本、南韓、泰國等夥伴合作，推動廢棄漁具減量、回收與再利用，並與東協國家建立制度化對話機制。海廢治理無國界，台灣將以「韌性海洋夥伴」精神，打造印太區域海廢治理典範，推展藍色循環經濟與跨域合作，實現永續海洋願景。

研習營中，泰國企業Starboard與志工社群Trash Hero Bangkok分享以海廢製作高價值衝浪板的成功模式，示範公私協力，如何兼顧經濟收益與保育成效，提升藍色循環經濟的可行性。

台灣的「海廢招財貓」則以「廢物變招財」理念成為焦點，今年八月先在台灣文博會驚豔亮相，九月遠赴日本參展，如今成功推廣至印太地區，展示文創與循環經濟結合的潛力。

