蜷川實花展 預售今開賣

被譽為日本最具代表性的當代藝術家之一，蜷川實花以鮮明奔放的色彩與獨樹一幟的視覺風格聞名國際，二○一六年曾來台舉辦回顧展造成轟動，如今暌違十年重磅回歸，「蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影」攜手科技藝術團隊EiM，以光影藝術作品為核心，融合立體作品與影像裝置，帶領觀眾走入現實與幻境之間。

本次展覽共規畫八大展區，是首度最大規模的海外移展，展出七二○度無死角影像空間、繁花勝放的夢幻庭園、兩千條水晶串飾等」。展覽票券今天中午十二時開賣，預售限時優惠單人票四百元、雙人票七八○元，購票請上udn售票網或電洽客服專線02-26491688。