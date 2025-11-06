聽新聞
關注失智照顧平權 聯合報獲亞洲媒體大獎

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
聯合報健康事業部以「失智預防照護：媒體驅動資源共融，減少健康不平等」專案，榮獲二○二五亞洲媒體大獎「最佳社區服務專案金獎」。記者吳貞瑩／攝影
聯合報健康事業部以「失智預防照護：媒體驅動資源共融，減少健康不平等」專案，榮獲二○二五亞洲媒體大獎「最佳社區服務專案金獎」。記者吳貞瑩／攝影

二○二五亞洲媒體大獎（Asian Media Awards）昨晚於新加坡舉行頒獎典禮，聯合報健康事業部以「失智預防照護：媒體驅動資源共融，減少健康不平等」專案，獲得「最佳社區服務獎項」最高榮譽金獎（Best Community Service Project – Gold）。

亞洲媒體大獎被譽為亞洲新聞界年度至高榮譽的盛典，由世界新聞出版協會（WAN-IFRA）主辦，吸引來自十七國、四十一家媒體機構、二二八件作品參賽。

WAN-IFRA表示，聯合報的獲獎作品，以「媒體行動力推動失智照護平權」為題，象徵台灣媒體以內容影響社會、以行動傳遞善意的典範，成功展現媒體在推動公共福祉與倡議社會公平的影響力，深獲評審肯定。

聯合報長期關注高齡失智議題，聯合報健康事業部營運長吳貞瑩表示，「失智．時空記憶的旅人」臉書專頁於二○一六年成立，十年間匯聚超過十五萬名照顧者與他們真實的心聲。面對挑戰，聯合報以「記者、倡議者、行動者」的角色出發，讓報導成為改變的起點，讓行動化為具體的力量。

歷時十年與行動，聯合報成功倡議使長照3.0納入五十歲以下年輕型失智者，也出版「謝謝你留下來陪我」等書籍、並與WaCare推動線上課程、推出「腦力健身房」ＡＩ聊天機器人、衛教行動巡迴車等。更串聯醫療專家、學者、政府與企業夥伴，共築跨領域失智預防與照護生態圈。

