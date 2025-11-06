聽新聞
0:00 / 0:00
關注失智照顧平權 聯合報獲亞洲媒體大獎
二○二五亞洲媒體大獎（Asian Media Awards）昨晚於新加坡舉行頒獎典禮，聯合報健康事業部以「失智預防照護：媒體驅動資源共融，減少健康不平等」專案，獲得「最佳社區服務獎項」最高榮譽金獎（Best Community Service Project – Gold）。
亞洲媒體大獎被譽為亞洲新聞界年度至高榮譽的盛典，由世界新聞出版協會（WAN-IFRA）主辦，吸引來自十七國、四十一家媒體機構、二二八件作品參賽。
WAN-IFRA表示，聯合報的獲獎作品，以「媒體行動力推動失智照護平權」為題，象徵台灣媒體以內容影響社會、以行動傳遞善意的典範，成功展現媒體在推動公共福祉與倡議社會公平的影響力，深獲評審肯定。
聯合報長期關注高齡失智議題，聯合報健康事業部營運長吳貞瑩表示，「失智．時空記憶的旅人」臉書專頁於二○一六年成立，十年間匯聚超過十五萬名照顧者與他們真實的心聲。面對挑戰，聯合報以「記者、倡議者、行動者」的角色出發，讓報導成為改變的起點，讓行動化為具體的力量。
歷時十年與行動，聯合報成功倡議使長照3.0納入五十歲以下年輕型失智者，也出版「謝謝你留下來陪我」等書籍、並與WaCare推動線上課程、推出「腦力健身房」ＡＩ聊天機器人、衛教行動巡迴車等。更串聯醫療專家、學者、政府與企業夥伴，共築跨領域失智預防與照護生態圈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言