普發1萬怎麼用 經長喊拚國旅

聯合報／ 記者甘芝萁邱琮皓陳儷方陳宛茜／台北報導

普發現金昨開放登記，截至昨晚間九時，已有將近一○五萬人完成登記，完成登記，行政院長卓榮泰經濟部龔明鑫昨都呼籲民眾可以拿一萬元去國旅。不過國旅業者認為，目前整體經濟情勢不好，僅一萬元，難以振興國旅，反倒是政府不要一直唱衰國旅，國旅環境才會更好。

經濟部長龔明鑫昨在立院受訪時表示，普發現金一萬元多少對景氣加溫有效益，希望不要有替代消費的情況發生，平常要採買的民生用品若用這筆一萬元去採買的話，會使得普發一萬元現金的效果不明顯。若能用於國內觀光旅遊或去逛商圈，做額外的消費，則會產生很好的效果。自己在領到一萬元後也會帶家人一起去旅遊，配合經濟部推廣的商圈活動。

實際上，根據觀光署統計，今年前三季國旅住宿人次突破五四○○萬，雖超越疫情前，但出境人數遠超入境，觀光逆差仍擴大；平均房價為二九五四元，相較於去年同期略增十八元。

旅行社聯保聯誼會會長朱永達直言，今年受到美國對等關稅影響，又有天災，整體經濟情勢不算好，即便是有旅展，也多是國外旅遊產品在促銷，有旅遊規畫的人多半會照原本計畫進行，普發一萬應該是幫助不到國旅。

朱永達說，下半年因為國定假日多，基本上只要不要再有天災，政府也不要一直再說國旅不好，民眾就不會趁勢殺價，國旅環境就不會繼續惡化。

朱永達強調，希望政府不要再對外說「國旅不好」，因為依照近兩年的狀況，國旅市場都是在第四季才開始動起來。

觀光署旅遊推廣組長陳榮欽表示，本周台北國際旅展開跑，建議民眾可趁機選購合適又優惠的國旅產品，把一萬元發揮出最大價值。

文化部長李遠則建議，把這個錢當成「大人版的文化幣」，花在文化欣賞和體驗上。

