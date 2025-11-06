聽新聞
輝達落腳台北…學者：核二廠可補北部供電缺口

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

台電董事長曾文生昨天表示，台電評估核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件。能源學者表示，政府在輝達台灣總部選擇落腳台北市後，終於不得不面對北部地區的供電挑戰，重啟位於新北市核二廠是目前北部供電缺口最佳解方。

清大原子科學院工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，輝達表達希望在台北設立台灣總部的立場，可視為政府考慮重啟核電的重要驅動力，北部地區長期存在龐大電力缺口，核二廠兩座機組合計裝置容量一九七萬瓩，可為北東電網提供極大助益。核三重啟可穩定南部地區供電，同時也能支援北部地區的電力需求。

葉宗洸說，ＡＩ熱潮促使不少國家重新使用核能發電，全球核燃料需求量因此大增，核三廠應該在與西屋的燃料採購合約尚未到期前盡快下單買燃料，否則以後想買恐怕不容易買到。

不過，核二廠的燃料供應商是奇異公司，目前並無有效合約，這使得核二廠的燃料採購更具挑戰性與時間壓力。

中央大學教授梁啟源指出，經濟部最近公布的全國電力資源供需報告中，沒有納入核電，且預估未來十年電力需求成長平均值僅百分之一點七，數字明顯偏低，國發會二○二二年公布二○五○淨零排放路徑時，尚未考量ＡＩ的巨大電力需求時，用電年均成長為百分之二，但今年已預見未來ＡＩ的巨大電力需求，卻仍然以壓低需求的方式，將十年用電年均成長抑低在百分之一點七，製造不缺電的假象。

梁啟源表示，北部嚴重缺電，影響資料中心在北部設廠機會，因此核二廠的重啟對於解決北部地區電力供需不平衡問題至關重要。

