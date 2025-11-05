永達履行八年承諾 共捐贈69輛長照專車！為長照交通服務注入能量

永達保險經紀人公司於11月5日在圓山花博長廊廣場舉行第8年「永續長照 專車送達」捐贈記者會，自2018年啟動8年長照專車捐贈計畫與善心人士加入後，永達長照專車捐贈計畫累計捐贈69輛，超越原訂目標，象徵企業善行拋磚引玉的力量，為長照交通服務注入穩定能量。

今年記者會共捐出11輛長照服務專車，其中3輛由永達保戶與業務代表加碼捐贈，讓愛的行動擴散。受贈單位遍及全台及外島，包含：臺北市-弘道基金會、新北市-天使居長照財團法人、新北市-健順養護中心、桃園市-樂職心綜合長照機構、新竹縣-勝利社區長照機構、臺中市-崑南社區發展協會、南投縣-中寮鄉龍眼林福利協會、嘉義縣社會局、高雄市政府社會局、屏東縣-孝愛仁愛之家、金門縣-長期照顧服務關懷協會。

永達保經繼2017年完成10年百輛復康巴士捐贈後，再啟動8年長照專車捐車計畫，藉由每年持續的捐贈，不斷的宣導與檢視，八年後的今日，成就69輛長照服務專車捐贈，服務超過21萬人次、總計行駛368萬公里，相當於繞台灣3917多圈。

75歲的玉純阿嬤，因心臟與脊椎手術後身體虛弱，出門不便，心情也漸漸黯淡。家人因工作無法接送照顧，直到她開始搭乘長照專車前往社區長照據點上課、運動與共餐，生活才再次明亮起來。她不僅重拾體力，與據點同學成為好姊妹，找到情感依靠與陪伴，遇上預約不到車的日子，甚至會難過落淚。

永達保經董事長吳文永表示，感謝全體永達人的持續投入與信任，讓每月捐出所得1%及公益季活動舉辦的愛心化為行動能量；今年有兩位保戶與一位業務代表主動加入捐車行列，代表永達的公益理念已深植人心。

今年加碼捐贈的三輛長照專車，分別由永達保戶也是前立委周守訓、保戶張周龍及業務儲備協理林寶珍捐贈，他們因感念父母、關懷長者行的需求，透過業務員分享而認識永達長期推動的長照捐車計畫，決定將個人關懷化為具體行動，讓更多人能享有有尊嚴的老後生活。