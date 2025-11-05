獨／藝術家作品鏡面遭誤認「髒汙」 志工竟拿衛生紙擦拭…基市府致歉

2025年度國際大展「WE ARE ME─我們到此一遊」正在基隆美術館展出，其中藝術家陳松志「倒裝的語句–16」作品鏡面呈現的意境，被一名志工誤以為髒汙以衛生紙擦拭，經確認難回復作品原貌。基隆市文化觀光局致歉，以最大的誠意與藝術家討論後續的處理方案。

陳松志的創作從周遭隨手可得的材料，尋找能容納其感性經驗的材質作為作品的主體，從中可見其對物質的探索、空間的思考及意義的尋找。「倒裝的語句」系列的創作，將生活中常見的木板、布料、燈具、鏡面等材料，以類似文學修辭技巧中的「倒裝法」翻轉材料、空間呈現作品，穿透在具體與抽象之間。

此次策展邀英國、法國、日本、泰國及台灣十位當代藝術家，共展出28組作品。作品從影像、裝置到互動體驗，呈現網路世代的感官體驗。昨天開展第5天，基隆市文化觀光局志工在展場巡視時，基於環境清理的錯誤認知，誤以衛生紙擦拭陳松志「倒裝的語句-16」作品鏡面，試圖清潔鏡面「髒汙」。

文觀局表示，館員雖於第一時間制止，傷害已然造成，令人遺憾，立即通知策展團隊與藝術家致歉，緊急研討後續補救措施，但經確認難回復作品原貌。為此，文觀局深感歉意，並以最大的誠意與藝術家討論後續的處理方案。

文觀局說，深知縱使對藝術家陳松志致上最深的歉意，也難彌補對藝術家創作心血的傷害，基隆美術館身為基隆市最重要的國際藝術創作與交流平台，對支持藝術創作、守護藝術文化資產、培育藝術素養及營造城市美學責無旁貸，將虛心面對錯誤及各方藝術專業先進的建議與斧正，以期止誤、改善與精進，朝成為專業藝術場館努力奮進。

對於目前場館服務管理，除提供民眾服務協助、輪值巡視看館，和勉力支援導覽與解說外，有關落實及強化從業人員及志工對藝術感知、藝術品保護、專案管理、展場行政支援等諸多培訓工作，將馬上規畫辦理。