獨／藝術家作品鏡面遭誤認「髒汙」 志工竟拿衛生紙擦拭…基市府致歉

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
藝術家陳松志「倒裝的語句–16」作品。圖／取自文觀局臉書，藝術家陳松志提供
藝術家陳松志「倒裝的語句–16」作品。圖／取自文觀局臉書，藝術家陳松志提供

2025年度國際大展「WE ARE ME─我們到此一遊」正在基隆美術館展出，其中藝術家陳松志「倒裝的語句–16」作品鏡面呈現的意境，被一名志工誤以為髒汙以衛生紙擦拭，經確認難回復作品原貌。基隆市文化觀光局致歉，以最大的誠意與藝術家討論後續的處理方案。

陳松志的創作從周遭隨手可得的材料，尋找能容納其感性經驗的材質作為作品的主體，從中可見其對物質的探索、空間的思考及意義的尋找。「倒裝的語句」系列的創作，將生活中常見的木板、布料、燈具、鏡面等材料，以類似文學修辭技巧中的「倒裝法」翻轉材料、空間呈現作品，穿透在具體與抽象之間。

此次策展邀英國、法國、日本、泰國及台灣十位當代藝術家，共展出28組作品。作品從影像、裝置到互動體驗，呈現網路世代的感官體驗。昨天開展第5天，基隆市文化觀光局志工在展場巡視時，基於環境清理的錯誤認知，誤以衛生紙擦拭陳松志「倒裝的語句-16」作品鏡面，試圖清潔鏡面「髒汙」。

文觀局表示，館員雖於第一時間制止，傷害已然造成，令人遺憾，立即通知策展團隊與藝術家致歉，緊急研討後續補救措施，但經確認難回復作品原貌。為此，文觀局深感歉意，並以最大的誠意與藝術家討論後續的處理方案。

文觀局說，深知縱使對藝術家陳松志致上最深的歉意，也難彌補對藝術家創作心血的傷害，基隆美術館身為基隆市最重要的國際藝術創作與交流平台，對支持藝術創作、守護藝術文化資產、培育藝術素養及營造城市美學責無旁貸，將虛心面對錯誤及各方藝術專業先進的建議與斧正，以期止誤、改善與精進，朝成為專業藝術場館努力奮進。

對於目前場館服務管理，除提供民眾服務協助、輪值巡視看館，和勉力支援導覽與解說外，有關落實及強化從業人員及志工對藝術感知、藝術品保護、專案管理、展場行政支援等諸多培訓工作，將馬上規畫辦理。

文觀局指出，承辦單位與策展人正與藝術家共同討論，將此事件作為展覽概念的延伸與再思考的契機。感謝大家對該特展的關注。

藝術家陳松志「倒裝的語句–16」作品。圖／取自文觀局臉書，藝術家陳松志提供
藝術家陳松志「倒裝的語句–16」作品。圖／取自文觀局臉書，藝術家陳松志提供

藝術家 基隆 衛生紙 觀光局

冬天泡湯藏學問 中醫曝「1動作」可防頭暈缺氧

冬天泡澡或泡溫泉，不僅能放鬆身心，還能促進血液循環。不過，許多人泡到一半常感覺頭暈目眩，對此中醫師吳宏乾提醒，這與血液分布有關，若在頭頂放一條熱毛巾，不僅能減緩頭暈，還有助補陽氣。

痛風別怪豆製品！醫點名「番茄、鵝肉」才是真地雷

全台約有百萬名痛風患者，許多人深信豆製品會使其發作。腎臟科醫師江守山指出，這是一個長久以來的誤會，雖然黃豆本身的普林含量確實偏高，但研究顯示，大豆中的異黃酮具強力抗發炎作用，反而能降低痛風發作機率，「真正容易使其發作的，反而是番茄與鵝肉」。

新南向亮點 台灣助東南亞培訓精神醫療人員

心理健康為全球關注議題，第8屆國際精神衛生合作平台暨培訓中心成果研討會今天舉行，聚焦「數位心理健康」，並分享台灣協助東南...

影／小心踩雷…中藥材網拍販售觸法 高市取締11件依法開罰

網購有便利性，但也常觸法！傳統藥材進入電商平台成為網拍熱門食材，取締件數也逐漸增加，高市衛生局最新統計，傳統藥材在電商平...

胸腔內科主治醫師愈來愈少 醫學會盼靠「周星馳」加持搶醫師

國內外科、兒科、胸腔重症等科別住院、主治醫師招募不易，為招募新血紛紛拍片，希望吸引年輕醫師目光。台灣胸腔重症暨加護醫學會...

