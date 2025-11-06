聽新聞
健康主題館／老年孤獨難解？陳亮恭：靠轉念突破束縛

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
據統計，台灣75歲以上長者17.2%「有憂鬱」，且愈老愈寂寞。台北市立關渡醫院院長陳亮恭以新書「杖藜過橋東」回應超高齡社會心理困境。圖／台灣新醫情圖庫提供
據統計，台灣75歲以上長者17.2%「有憂鬱」，且愈老愈寂寞。台北市立關渡醫院院長陳亮恭以新書「杖藜過橋東」回應超高齡社會心理困境。圖／台灣新醫情圖庫提供

台灣邁入超高齡社會，銀髮浪潮不僅帶來照護挑戰，長者的心理健康問題更是迫在眉睫，衛福部國健署最新調查顯示，75歲以上長者17.2%「有憂鬱」，且愈老愈寂寞。高齡醫學權威、台北市立關渡醫院院長陳亮恭在診間目睹，許多長者積極活動卻仍深陷孤獨，體悟到醫學難解暮年「失落」，關鍵在於「轉念」。

為此，陳亮恭新撰寫「杖藜過橋東」一書，盼長者在風雨來臨前，及早種下轉念的可能，以迎戰超高齡社會的心理困境。

診間的啟示：長者渴望「死去的老公回來」

根據國健署新發布「112年中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查」結果報告，我國58歲以上中老年人的心理安適狀況浮現警訊，且年齡層愈高，平均分數也愈高。75歲以上長者「有憂鬱」的比率達17.2%，且女性高達15.5%，顯著高於男性的9.0%。在寂寞感方面，寂寞量表總分介於0到7分，58歲以上中老年人的寂寞狀況平均分數為3.1分，其中75歲以上族群的寂寞分數3.2分，亦高於其他年齡層。

面對超高齡社會的心理困境，陳亮恭坦言，現代醫學的工具箱裡，缺少應對「失落」與「孤獨」的關鍵鑰匙。他觀察到，許多長者知道健康長壽的要素，也積極參與活動，但「仍苦於衰老的情境無法釋懷」。

陳亮恭說，當他詢問病患是否感到孤單，他們往往會停頓幾秒，並承認自己真的很寂寞孤單，當進一步詢問如何才能不寂寞時，得到的答案往往是「我希望死去的老公回來陪我」、「我想要國外的小孩回來陪我」等無法實現的期望。

陳亮恭意識到，變老的過程，本質上是個「失落的過程」——失去健康、失去至親、失去摯友、失去地位。這些失落堆積成暮年的孤獨，若無法「轉念」，心靈將永遠對焦在黑暗，看不見光明。

杖藜過橋東：以古人智慧療癒暮年心靈

陳亮恭在後記「靜水深流」中提到，寫作初衷是為長者尋找「處方」，最終卻療癒了自己。此書核心「轉念」，源自「杖藜扶我過橋東」，詮釋衰老是與拐杖相伴，而非被束縛。全書六章「念、世、命、老、病、寂」引導讀者從思索人生，借鏡蘇軾、陶淵明、白居易等古今文人，放下老我、不喜不懼、與病共處或自我和解。

在超高齡社會，長者心理健康是重要議題。為此，陳亮恭推出「杖藜過橋東」新書。他強調，此書並非解救困境的工具書，而是希望成為一粒「種子」，在人們遭遇人生風雨前，提早種下「轉念」的可能。

