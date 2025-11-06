聽新聞
健康你我他／吃飯必備剪刀 吞藥先含口水

聯合報／ 文／魏琳（北市大安）
我吃飯必備剪刀。圖／讀者提供
我吃飯必備剪刀。圖／讀者提供

我是一名肌肉萎縮症患者，隨著年齡增長，肌肉力量逐漸衰退，吞嚥能力也變差，大約20年前開始，頻繁出現吃東西卡住喉嚨吞不下去，有時候硬喝幾杯水，才終於嚥下去。

有一天吃晚餐時，我被一塊紅燒肉卡住，以往只是吞不下去，這次卻很快開始呼吸困難，眼前發黑，我從來沒覺得離死亡這麼近。由於我坐輪椅綁了桌子，就連家人想用哈姆立克急救法都無從下手，他們急著想餵我喝更多水，我卻喝不下想避開杯子，結果頭往後仰倒，肉塊竟突然吐出來了，才結束這恐怖的經歷。

自此之後，我吃飯必備剪刀，不管在家中還是餐廳，我吃的食物一定要剪得很細小，一方面我嘴巴本來就張不大，小一點好入口吞嚥，也比較不會堵住整個氣管。另外，只要覺得有一點點吞不下去，就一定要立刻吐出。

吞藥也是一門大學問。我吞藥丸的技術還可以，藥丸也非常小顆，但還是常發生卡住的情況，雖然不至於噎死，可是苦味一直蔓延上來相當難受，如果是抗生素沒吞下去，卡在喉嚨更會灼傷食道，要非常小心。

所以，我不僅用藥前要先喝水濕潤喉嚨，後來更發展出要含一口水再吃藥，讓藥丸能夠稍微在口水裡滾動，才能減少黏住喉嚨壁的危險。

還有最重要的是，吞嚥時一定要非常專心，才能減少意外發生。

