離島首個權責型失智據點 澎湖惠心憶校啟用

澎湖縣邁向超高齡社會，在地失智照護需求迫切。從「試試看吧」想法開始，不到三個月從無到有，天主教靈醫會惠民醫院在各方合作下，昨天「惠心憶校」權責型失智據點正式揭牌啟用。這座據點是離島第一個，同時也是全台第13個能提供整合性、專業化服務的權責型失智據點。

揭牌儀式在榮民服務處退伍軍人協會現址一樓舉行。惠民醫院院長胡彼得主持，澎湖縣長陳光復偕同澎湖縣議長陳毓仁、衛生局長陳淑娟、榮民服務處長余熙明、社會處長周柏雅及羅東聖母醫院長馬漢光等，共同見證了澎湖第一座權責型失智據點啟用。

胡彼得致詞強調，靈醫會深耕澎湖已68年，醫院深切感受到在地人口老化及認知退化的議題，失智症已成為目前最關鍵的照護課題。澎湖明年將邁入超高齡社會，屆時平均每12位65歲以上長者中，就有1位罹患失智症。截至今年6月，澎湖縣失智症確診人數已有1133人。

胡彼得說，權責型失智據點是特別針對伴隨有情緒及行為症狀（BPSD）的個案提供服務，充滿挑戰，彷彿是天主美好的安排，很快找到離惠民醫院不遠的榮民服務處退伍軍人協會現址一樓可使用。從空屋到據點揭幕才花了兩三個月。

澎湖縣榮民服務處處長余熙明指出，澎湖縣65歲以上的榮民已超過910人。榮服處切身了解照顧失智家人的辛勞，因此將退伍軍人協會一樓分享出來，交給惠民醫院承辦，一併造福有需要家庭。

陳光復指出，澎湖縣高齡化速度讓失智照護需求愈加迫切，對於生活需高度仰賴協助的中、重度失智患者家庭而言，無論在經濟或心理上都是沉重壓力。而權責型據點結合醫療、照顧與專業訓練，能為有特殊需求的失智個案與家庭提供更完整支持，也讓照顧者得到喘息，安心將家人交給專業團隊照護。

衛生局長陳淑娟表示，惠民醫院設立權責型據點後，將成為連結醫療、長照與社區的關鍵節點，協助推動失智友善環境建構，讓更多需要的失智者與其家屬獲得多元、友善的照顧網絡。

惠心憶校據點主要服務對象，包括確診輕度以下失智症、長照失能等級5級（含）以下，且合併精神問題或行為（BPSD）的個案。它整合了惠民醫院的精神科、神經科、內科等醫療專業與社區照顧資源，提供全人式的失智照護，並針對BPSD症狀進行專業評估與介入，以期延緩症狀惡化。

據點也透過社交互動與活動設計，來延緩輕度失智症的進程，幫助長輩維持生活自理能力，同時為家屬提供照顧技巧訓練課程。惠心憶校據點服務專線：06-9270305。