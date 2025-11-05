94歲灣生重回「掛蚊帳的夜晚」 難忘台灣甘甜記憶

快訊

中央社／ 台北5日電
國立台灣文學館推出華、台雙語繪本「掛蚊帳的夜晚」、「掛蠓罩的暗暝」，5日舉行新書發表會，「台灣文學基地」原居住戶、94歲「灣生」新元久特別出席致意，並分享他在台灣居住的回憶點滴。（國立台灣文學提供）中央社
國立台灣文學館推出華、台雙語繪本「掛蚊帳的夜晚」、「掛蠓罩的暗暝」，5日舉行新書發表會，「台灣文學基地」原居住戶、94歲「灣生」新元久特別出席致意，並分享他在台灣居住的回憶點滴。（國立台灣文學提供）中央社

國立台灣文學館推出華、台雙語繪本「掛蚊帳的夜晚」、「掛蠓罩的暗暝」，訴說「台灣文學基地」前身故事，原居住戶、94歲「灣生」新元久特別出席新書發表會，分享他的「甘甜」記憶。

談到這段深厚情緣，新元久難掩心中激動，他說他的童年在甘蔗園與糖香中度過，是個「愛吃甜食的孩子」，憶及恩師啟發他努力讀書，以及二戰時期「台北大空襲」導致停課的震撼，他至今難忘。

新元久戰後1946年返回日本，但受到台灣的「甘甜」經驗影響，化為他進入食品公司的動力，但新元久始終難捨與台灣的感情，至今回台次數多達16次，就是認同這裡是他的故鄉，是餵養他成長、重要的「家」。

文化部政務次長李靜慧致詞表示，這是一次文化記憶與語言傳承的延續，台文館以文學與圖像的形式，將「原居住戶的故事」重新喚醒，讓這座曾見證時代更迭的老屋，訴說屬於台灣的故事，今日能夠與台灣文學基地第一代住戶新元久齊聚一堂，更是難得的緣分。

建築師許伯元分享修復台灣文學基地後棟歷史建築的經驗。許伯元表示，修復老房子的過程中常會與歷史對話，而此次最特別的經驗，是在工程尚未完工時遇見原居住戶新元久回訪，得以親自聆聽第一手記憶，感受極為珍貴。

繪本創作者Ballboss表示，為了呈現台灣文學基地原居住戶新元久對「家」的記憶與情感，創作前曾先進行訪談，並從新元久所提供的珍貴材料及大量史料、照片，形塑當時的台灣。

Ballboss表示，故事從嘉南平原的甘蔗田、摩登台北的百貨店，到縱貫鐵路的旅行、阿里山上的小學遠足，還有在夜晚入睡前必掛上的蚊帳等細節，故事裡新元久回到了家，台灣文學基地也找到了前身的記憶。

台灣文學

