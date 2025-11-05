陳思宏小說鬼地方德文出版 瑞士書評推崇台灣文學

瑞士德語大報「新蘇黎世報」（NZZ）3日刊登台灣小說「鬼地方」書評，讚賞小說以詭異幽默批判父權社會，透過生者與亡者的交錯敘述探討性別議題，詩意而不煽情。評論指出，德語世界長期忽略台灣文學在回應時代議題上的深度與力量。

文學評論家哈斯（Franz Haas）表示，小說主人翁如同作者本人，在台灣鄉間飽受壓迫，同志身分遭辱罵為「變態死同性戀」，姊姊們則因性別自幼被視為無用。父權社會下，兒子才被重視，恐同與厭女是同一枚硬幣的兩面，在台灣及全球仍普遍存在。陳思宏以冷峻筆觸描繪男性主導下的家庭戰爭，深刻而無聲。

哈斯也提到，小說細膩呈現台灣歷史與德國現況：包括父母童年的日本時代、蔣介石的獨裁統治，以及台灣在中國威脅下的脆弱命運。主人翁雖在德國短暫享有同志自由，最終卻成為精神病患與新納粹的受害者。小說透過個人命運映照歷史與政治的無形影響。

目前在德國巡迴參加朗讀活動的作者陳思宏接受中央社專訪表示：「鬼地方是一本很沉重的書，而幽默絕對是整本書的靈魂，很高興評論家讀到了我小說裡的幽默。」

譯者莫曼妮（Monika Li）分享翻譯心得，指出成語的轉譯最具挑戰，但作者運用巧妙，在翻譯中成功保留笑點，讓她感到極大成就。

陳思宏也分享在與讀者交流時發現，小說中的情節故事距離德語世界的日常生活很遙遠，此外歐洲基本上是基督信仰，並沒有「死後成鬼」的概念，書中對於鬼的書寫也超越他們日常對於死亡的理解。然而台灣繽紛的鬼神文化卻意外引起讀者的共鳴，令人驚喜。

德語版問世後，陳思宏與莫曼妮正接受書店與各地文化節邀請巡迴德國多個城市。小說呈現現代議題，在虛構與真實之間和讀者進行心靈交流。

莫曼妮也表示，因為翻譯這本書造訪許多原本不會去的地方，像德國東海的小農村拉伯（Laboe）、柏林的克拉道（Kladow）還有台灣的永靖。去過了書中提到的地方後，有了新的角度，小地方也變得特別有魅力。尤其在分享會現場感受到作者與讀者互動的笑聲與感動，更令人開心喜悅。