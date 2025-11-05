舒伯特聯篇歌曲集冬之旅 女高音加男舞者全新詮釋

快訊

中央社／ 台北5日電

德國舞蹈家安德烈亞斯．海斯編舞的舒伯特聯篇歌曲集「冬之旅」，將以女高音跟男舞者的形式登上台灣舞台，顛覆過往多以男中音演唱的版本，為這部經典注入嶄新生命。

根據上善藝術今天發布的新聞資料，這個版本由安德烈亞斯．海斯（Andreas Heise）執導與編舞，邀請知名女高音茱莉安．班斯（Juliane Banse）詮釋，並與男舞者伊斯特萬．西蒙（István Simon）同台互動，鋼琴家亞歷山大．克里切爾（Alexander Kriche）既伴奏也將參與肢體表演，展現強烈戲劇張力。

這個版本2019年在葡萄牙首演，並巡迴歐洲各地，獲得英國「衛報」五星滿分盛讚。今年這個製作將舉行亞洲巡演，將在台灣演出兩場。

海斯表示，過去的「冬之旅」多由男性歌者以音樂會形式演出，這次特別邀請女高音詮釋，希望以全新視角呈現不同層次的情感。另外亮點則在於舞蹈的融入。鋼琴家克里切爾表示，在音樂裡舞者與歌者、鋼琴彼此呼應，情緒不斷轉換，令他十分著迷。

海斯擅長以古典音樂為核心創作舞蹈，他曾為華格納「漂泊的荷蘭人」、柴可夫斯基「尤金．奧涅金」等歌劇擔任編舞；近年更以莫札特「安魂曲」與舒伯特「天鵝之歌」為題材創作全新舞作，展現古典與當代的精彩對話。

班斯自20歲登上柏林喜歌劇院飾演莫札特「魔笛」帕米娜一角後，活躍於國際舞台，目前擔任薩爾茲堡莫札特音樂大學教授，2023年起擔任西班牙索菲亞王后音樂學院聲樂系系主任。

克里切爾曾獲德國古典回聲獎「年度新人獎」，與班貝格交響樂團等樂團合作，繼續發展音樂事業。男舞者西蒙則為德國多特蒙德歌劇院（DortmundOpera）永久客席舞蹈家。

舒伯特「冬之旅」女高音×男舞者的低迴吟詠演出將於2026年1月15日在台北國家音樂廳，1月17日在高雄衛武營音樂廳演出。

音樂會 鋼琴 德國

