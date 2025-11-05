聽新聞
影／小心踩雷…中藥材網拍販售觸法 高市取締11件依法開罰
網購有便利性，但也常觸法！傳統藥材進入電商平台成為網拍熱門食材，取締件數也逐漸增加，高市衛生局最新統計，傳統藥材在電商平台取締件數，自2024年至2025年9月底止，查獲違法販售中藥材共11件，包含桃膠、杜仲、何首烏、黃耆、丹參、人參等品項，販售行為已違反藥事法第27條，依法裁罰。
衛生局分析，這些案件反映一個普遍現象，違規者多為個人賣家，誤以為中藥材如一般食材，可在網路上自由交易，其實民眾普遍低估中藥材的藥理作用，並忽略其法定身分。
目前僅有37項中藥材可作為食品販售，如枸杞、紅棗、山藥與蓮子；其餘皆列為藥品，須由合法藥商於實體通路販售。
衛生局表示，近年健康意識抬頭、養生觀念普及，使食藥同源變成一種生活信仰，從社群影音到網購平台，藥膳影片與自製漢方包廣告滿天飛，中藥材也成了無人監管的新消費商品，這種便利化誤觸了法規邊界。
衛生局強調，網路販售不僅違法，更潛藏食品安全與用藥風險，若藥材來源不明、儲存條件不當，恐含重金屬或農藥殘留，若民眾自行混用藥材，更可能引發藥物交互作用或肝腎負擔。
全台每年查獲上百件非法販售藥品案例，近年違規項目中，中藥材比率逐年上升，傳統藥材同時具食用與藥用價值，現行法規難以一刀切，電子商務平台以食材包、香料包、名義上架，除了強化稽查，更需加強風險教育，重點不只是開罰而已。
衛生局呼籲，民眾購買中藥材應循合法藥商通路，勿上網購買，不信網路謠言、不買來路不明產品，也不推薦他人誤用，落實五不原則不信、不聽、不買、不吃、不推薦。
