久坐當心！婦靜脈曲張腿部潰瘍、心肺衰竭 醫師雷射救命

新竹58歲婦人因工作需久坐導致靜脈曲張，反覆治療卻久未癒合，腿部潰瘍甚至心肺衰竭，醫師翁啟峰發現婦人右腿小隱靜脈逆流，導致血流鬱積、組織缺氧，透過雷射封閉手術合併清創與防水敷料助婦人康復。也因婦人經濟困難，翁啟峰還減免費用、邀企業伸援手。

中醫大新竹附醫心臟外科前主任翁啟峰指出，該婦人長期受靜脈曲張困擾，雖已接受相關治療，卻於術後潰瘍持續惡化，即便多次清創與傷口照護，仍無法癒合。他發現該患者腿部皮膚色澤變深，且患者已感受身體極度不適，研判下肢血液無法正常回流心臟，經詳細檢查，患者右腿有1條血管小隱靜脈有逆流情形，造成血流鬱積與組織缺氧，是傷口遲遲無法恢復的主因。

翁啟峰以小隱靜脈雷射封閉手術，並合併進行傷口清創，同時導入進階防水透氣敷料，避免神經末梢裸露造成的嚴重疼痛，還可促進傷口修復，減少傳統換藥的不適。由於該婦人經濟拮据，難以負擔醫療費用，翁啟峰除主動減免手術費用外，也找來善心企業家伸援手，讓婦人順利康復出院。

翁啟峰提醒，靜脈曲張是常見卻容易被輕忽的慢性疾病，高風險族群包括長時間久坐或久站者、肥胖族群及司機、教師、旅遊業者等。他提醒，若出現血管擴張、皮膚搔癢、腫脹或顏色變深等前兆，務必及早就醫，以免引發潰瘍或系統性併發症。

為了將專業服務留在地方，翁啟峰今天於竹北市成立「安貞診所」，專責靜脈曲張與慢性病治療。他表示，竹北地區人口快速成長，醫療需求龐大，希望能增加與病患接觸的時間，提供更多元的治療選擇，也讓在地居民不必遠赴外縣市就能獲得妥善醫療。

翁啟峰曾追隨名醫魏錚學習成人心臟外科手術技術，專精於冠狀動脈繞道手術、主動脈瓣膜手術、二尖瓣膜修補或置換手術、心房顫動外科矯治手術。翁啟峰也在振興醫院擔任心臟外科加護病房主治醫師，負責心臟手術圍術期照顧與危重症照護。