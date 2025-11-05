快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

久坐當心！婦靜脈曲張腿部潰瘍、心肺衰竭 醫師雷射救命

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為了將專業服務留在地方，翁啟峰今天於竹北市成立「安貞診所」，專責靜脈曲張與慢性病治療。記者黃羿馨／攝影
為了將專業服務留在地方，翁啟峰今天於竹北市成立「安貞診所」，專責靜脈曲張與慢性病治療。記者黃羿馨／攝影

新竹58歲婦人因工作需久坐導致靜脈曲張，反覆治療卻久未癒合，腿部潰瘍甚至心肺衰竭，醫師翁啟峰發現婦人右腿小隱靜脈逆流，導致血流鬱積、組織缺氧，透過雷射封閉手術合併清創與防水敷料助婦人康復。也因婦人經濟困難，翁啟峰還減免費用、邀企業伸援手。

中醫大新竹附醫心臟外科前主任翁啟峰指出，該婦人長期受靜脈曲張困擾，雖已接受相關治療，卻於術後潰瘍持續惡化，即便多次清創與傷口照護，仍無法癒合。他發現該患者腿部皮膚色澤變深，且患者已感受身體極度不適，研判下肢血液無法正常回流心臟，經詳細檢查，患者右腿有1條血管小隱靜脈有逆流情形，造成血流鬱積與組織缺氧，是傷口遲遲無法恢復的主因。

翁啟峰以小隱靜脈雷射封閉手術，並合併進行傷口清創，同時導入進階防水透氣敷料，避免神經末梢裸露造成的嚴重疼痛，還可促進傷口修復，減少傳統換藥的不適。由於該婦人經濟拮据，難以負擔醫療費用，翁啟峰除主動減免手術費用外，也找來善心企業家伸援手，讓婦人順利康復出院。

翁啟峰提醒，靜脈曲張是常見卻容易被輕忽的慢性疾病，高風險族群包括長時間久坐或久站者、肥胖族群及司機、教師、旅遊業者等。他提醒，若出現血管擴張、皮膚搔癢、腫脹或顏色變深等前兆，務必及早就醫，以免引發潰瘍或系統性併發症。

為了將專業服務留在地方，翁啟峰今天於竹北市成立「安貞診所」，專責靜脈曲張與慢性病治療。他表示，竹北地區人口快速成長，醫療需求龐大，希望能增加與病患接觸的時間，提供更多元的治療選擇，也讓在地居民不必遠赴外縣市就能獲得妥善醫療。

翁啟峰曾追隨名醫魏錚學習成人心臟外科手術技術，專精於冠狀動脈繞道手術、主動脈瓣膜手術、二尖瓣膜修補或置換手術、心房顫動外科矯治手術。翁啟峰也在振興醫院擔任心臟外科加護病房主治醫師，負責心臟手術圍術期照顧與危重症照護。

為追求進階心臟外科技術，翁啟峰也銜命前往法國、越南、北京、巴塞隆納，帶回二尖瓣膜修補手術、進階風濕性瓣膜疾病修補手術及心房顫動電氣消融手術等技術。

為追求進階心臟外科技術，翁啟峰也銜命前往法國、越南、北京、巴賽隆納，帶回二尖瓣膜修補手術、進階風濕性瓣膜疾病修補手術及心房顫動電氣消融手術等技術。圖／安貞診所提供
為追求進階心臟外科技術，翁啟峰也銜命前往法國、越南、北京、巴賽隆納，帶回二尖瓣膜修補手術、進階風濕性瓣膜疾病修補手術及心房顫動電氣消融手術等技術。圖／安貞診所提供
新竹58歲婦人因工作需久坐導致靜脈曲張，反覆治療卻久未癒合，腿部潰瘍甚至心肺衰竭。圖／安貞診所提供
新竹58歲婦人因工作需久坐導致靜脈曲張，反覆治療卻久未癒合，腿部潰瘍甚至心肺衰竭。圖／安貞診所提供

手術 靜脈曲張 心臟外科

延伸閱讀

生理期痛到不行？醫曝「4症狀」恐是巧克力腫囊 超過5公分需手術

洪榮宏住院開刀「教友集氣禱告」畫面曝！ 預告「坐月子」一個月

山東10歲男孩撞傷就醫 竟開刀14小時切除6器官 母白了頭

110歲人瑞急性膽囊炎微創手術成功！國軍台中總醫院跨團隊創紀錄

相關新聞

冬天泡湯藏學問 中醫曝「1動作」可防頭暈缺氧

冬天泡澡或泡溫泉，不僅能放鬆身心，還能促進血液循環。不過，許多人泡到一半常感覺頭暈目眩，對此中醫師吳宏乾提醒，這與血液分布有關，若在頭頂放一條熱毛巾，不僅能減緩頭暈，還有助補陽氣。

北市免費銷毀非家戶養豬廚餘延長至12/6 環保局：已2500公噸

因應農業部非洲豬瘟管制措施全面禁止廚餘養豬，北市日前宣布3座焚化廠免費銷毀非家戶養豬廚餘，經環境部通知各地方環保機關於第...

影／小心踩雷…中藥材網拍販售觸法 高市取締11件依法開罰

網購有便利性，但也常觸法！傳統藥材進入電商平台成為網拍熱門食材，取締件數也逐漸增加，高市衛生局最新統計，傳統藥材在電商平...

胸腔內科主治醫師愈來愈少 醫學會盼靠「周星馳」加持搶醫師

國內外科、兒科、胸腔重症等科別住院、主治醫師招募不易，為招募新血紛紛拍片，希望吸引年輕醫師目光。台灣胸腔重症暨加護醫學會...

秋冬3大呼吸道病毒發威 醫揭「嬰兒呼吸道感染大魔王」病程發展猛烈

近期呼吸道疫情持續升溫，秋冬更是病毒傳播高峰期，專家呼籲，「左流右新」已於10月1日起分階段開打，長輩、幼兒、慢性病患、...

離島首個權責型失智據點！惠民醫院攜手榮服處 惠心憶校疼惜澎湖長者

澎湖縣快速邁向超高齡社會，在地失智照護需求迫切。從「試試看吧」想法開始，不到三個月從無到有，天主教靈醫會惠民醫院在各方合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。