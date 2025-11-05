冬天泡湯藏學問 中醫曝「1動作」可防頭暈缺氧

冬天泡澡或泡溫泉，不僅能放鬆身心，還能促進血液循環。不過，許多人泡到一半常感覺頭暈目眩，對此中醫師吳宏乾提醒，這與血液分布有關，若在頭頂放一條熱毛巾，不僅能減緩頭暈，還有助補陽氣。

根據《三立新聞網》報導，吳宏乾受訪時指出，泡澡時血液會流向肌肉與骨骼，若氣血不足，頭部就容易出現缺氧、暈眩等狀況，這在女性族群中特別常見。日本人泡湯時習慣把熱毛巾放在頭頂「百會穴」，正好能穩定血流，緩解頭部供氧不足的情形。

他建議，泡澡時間以15分鐘為宜，水溫維持在40至42度之間最理想。若溫度低於40度，放鬆效果不明顯，超過42度則可能燙傷皮膚。泡澡時段最好安排在「飯後兩小時、睡前兩小時」之間，既不影響消化，又有助睡眠。

吳宏乾補充，只要體力許可，早晚各泡一次也沒問題，但仍須避免過久浸泡，以免造成血壓波動或頭暈不適。他提醒，泡湯前後都應補充水分，讓身體維持良好循環，才能真正達到放鬆與養生的效果。