胸腔內科主治醫師愈來愈少 醫學會盼靠「周星馳」加持搶醫師

國內外科、兒科、胸腔重症等科別住院、主治醫師招募不易，為招募新血紛紛拍片，希望吸引年輕醫師目光。台灣胸腔重症暨加護醫學會同樣拍片招募醫師，但不同於其他科別多招募住院醫師，而是以「胸腔專科訓練醫師－招募中」為題希望招募主治醫師，影片中大量改編周星馳電影中的經典名句，希望能更接地氣。

胸腔重症內科主治醫師人數愈來愈少，台灣胸腔重症暨加護醫學會秘書長周昆達說，胸腔內科主治醫師每年招募情形已屬低點，或正在往低點的路上，現在每年僅約有20多名醫師投入，相較於20年前還有70、80人相差很多，且隨著SARS疫情、H1N1疫情、新冠疫情等，新進醫師人數逐年「愈來愈少」已是趨勢。

周昆達說，為了吸引年輕醫師的目光，今年找來各家醫院的胸腔內科「大P」醫師投入拍攝招募影片，並改編周星馳電影中的名言，幾乎是「無所不用其極」，讓宣傳影片年輕化，希望醫師的目光可以投向胸腔內科。

招募影片改編「少林足球」、「九品芝麻官」、「食神」、「功夫」的經典台詞，如三總胸腔內科主任蔡鎮良破題就說「醫師如果沒有夢想，那跟鹹魚有什麼分別」、衛福部桃園醫院胸腔內科醫師邱昱棋則說「你有道靈光從天靈蓋噴出來，百年難得一見的胸腔科奇才」，台東馬偕醫院胸腔內科主任吳信宏接著說，「如果我沒有看錯，你就是想一個胸腔內科的霸主」，台北榮總胸腔內科主治醫師陳威志說，「只要有心，人人都是胸腔科高手」，亞東醫院胸腔內科主治醫師張晟瑜說，「空虛寂寞覺得冷，別擔心我們會陪你」。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台北榮民總醫院胸腔部主任陳育民說，如影片所言，胸腔內科醫師可以改變病人的未來，但胸腔內科主治醫師每年新增人數逐年下降，希望透過影片吸引年輕醫師投入。

「20年前河西、20年後河東」周昆達說，胸腔內科主治醫師每年招募情形都在低點，或正在往更低的道路上，如今每年僅約有20多名醫師投入，相較於20年前還有70、80人相差很多，且隨著SARS疫情、H1N1疫情、新冠疫情等，新進醫師人數逐年「愈來愈少」已是趨勢。

周昆達說，現在醫師人力短缺，必須自求多福、自立自強，因此拍片盼能招募新血，但他也知道僅靠拍片，難以立刻讓人數止跌回升，仍須持續努力，而衛福部長石崇良十分關注胸腔重症科別醫師人力，除提高健保相關給付外，訓練教育等措施也應一併進行。