秋冬3大呼吸道病毒發威 醫揭「嬰兒呼吸道感染大魔王」病程發展猛烈

近期呼吸道疫情持續升溫，秋冬更是病毒傳播高峰期，專家呼籲，「左流右新」已於10月1日起分階段開打，長輩、幼兒、慢性病患、免疫功能不全等高風險族群，打了安心，可免於流感、新冠威脅。另也別忽略呼吸道融合病毒（RSV），其病程發展快速猛烈，除了嚴重呼吸道症狀，可能演變成呼吸衰竭。

台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，RSV是造成嬰幼兒下呼吸道感染的第一大病毒，「嬰幼兒呼吸道大魔王」之稱。而免疫系統較弱的老年人，染疫恐導致肺炎或心臟衰竭、中風等併發症；氣喘及慢性肺病患者可能出現更嚴重的心肺症狀，導致呼吸困難，需要氧氣治療或住院。

「RSV沒有藥物治療。」張峰義表示，目前流感、新冠都已經有抗病毒藥物，RSV尚無可對應的抗病毒藥物，一旦感染，只能靠支持性療法緩解症狀。不過，RSV的早期症狀與感冒相似，對於嬰幼兒或高風險族群，症狀可能會迅速惡化，預防之道就是施打疫苗及接種單株抗體，以降低重症風險。

根據疾管署統計，RSV每周感染案例數已超越新冠肺炎，成為僅次於流感的第二大呼吸道病原。北榮胸腔部呼吸感染免疫科科主任馮嘉毅指出，RSV傳染力極強，透過飛沫傳播途徑，病毒能在物體表面存活數小時，一名感染者平均可傳染3人，年長者感染RSV易併發肺炎，死亡率是流感的2倍。

馮嘉毅強調，RSV除了是導致年長者與免疫功能低下成人住院的前三大病毒外，對於包括慢性肺部疾病、心血管疾病、腎臟疾病、肝臟疾病、神經疾病、血液或代謝疾病等高風險族群，更是一大威脅。這些族群一旦感染RSV，住院率是健康成人的6.2倍，並可能導致原有慢性病急性惡化。

另外，嬰幼兒自出生起，即暴露在RSV感染風險中，約九成2歲以下嬰幼兒曾感染過RSV；數據顯示，RSV導致的新生兒急診與住院率是流感的16倍。

台灣周產期醫學會理事長施景中表示，曾經幫一位產婦接生完，隔沒幾天又在醫院遇到，一問之下，她的寶寶因為感染RSV而住院治療。0至6個月的新生兒感染RSV後，症狀往往迅速惡化導致住院，嚴重時甚至得進加護病房，類似案例在臨床上並不少見。

施景中說，預防RSV的方式包括照顧者勤洗手、避免接觸生病者，或考慮施打長效型單株抗體以降低重症機率。RSV感染全年皆有機會發生，且所有年齡層皆可能感染，但以年紀愈小的嬰幼兒風險最高。