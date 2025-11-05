快訊

阿達自首閃兵30萬交保 將影響「夜市王」第2季？緯來、經紀人說話了

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

聽新聞
0:00 / 0:00

秋冬3大呼吸道病毒發威 醫揭「嬰兒呼吸道感染大魔王」病程發展猛烈

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
冬天是RSV的好發季節，新生兒感染RSV恐快速惡化，住院率為流感的16倍。本報資料照片
冬天是RSV的好發季節，新生兒感染RSV恐快速惡化，住院率為流感的16倍。本報資料照片

近期呼吸道疫情持續升溫，秋冬更是病毒傳播高峰期，專家呼籲，「左流右新」已於10月1日起分階段開打，長輩、幼兒、慢性病患、免疫功能不全等高風險族群，打了安心，可免於流感、新冠威脅。另也別忽略呼吸道融合病毒（RSV），其病程發展快速猛烈，除了嚴重呼吸道症狀，可能演變成呼吸衰竭。

台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，RSV是造成嬰幼兒下呼吸道感染的第一大病毒，「嬰幼兒呼吸道大魔王」之稱。而免疫系統較弱的老年人，染疫恐導致肺炎或心臟衰竭、中風等併發症；氣喘及慢性肺病患者可能出現更嚴重的心肺症狀，導致呼吸困難，需要氧氣治療或住院。

「RSV沒有藥物治療。」張峰義表示，目前流感、新冠都已經有抗病毒藥物，RSV尚無可對應的抗病毒藥物，一旦感染，只能靠支持性療法緩解症狀。不過，RSV的早期症狀與感冒相似，對於嬰幼兒或高風險族群，症狀可能會迅速惡化，預防之道就是施打疫苗及接種單株抗體，以降低重症風險。

根據疾管署統計，RSV每周感染案例數已超越新冠肺炎，成為僅次於流感的第二大呼吸道病原。北榮胸腔部呼吸感染免疫科科主任馮嘉毅指出，RSV傳染力極強，透過飛沫傳播途徑，病毒能在物體表面存活數小時，一名感染者平均可傳染3人，年長者感染RSV易併發肺炎，死亡率是流感的2倍。

馮嘉毅強調，RSV除了是導致年長者與免疫功能低下成人住院的前三大病毒外，對於包括慢性肺部疾病、心血管疾病、腎臟疾病、肝臟疾病、神經疾病、血液或代謝疾病等高風險族群，更是一大威脅。這些族群一旦感染RSV，住院率是健康成人的6.2倍，並可能導致原有慢性病急性惡化。

另外，嬰幼兒自出生起，即暴露在RSV感染風險中，約九成2歲以下嬰幼兒曾感染過RSV；數據顯示，RSV導致的新生兒急診與住院率是流感的16倍。

台灣周產期醫學會理事長施景中表示，曾經幫一位產婦接生完，隔沒幾天又在醫院遇到，一問之下，她的寶寶因為感染RSV而住院治療。0至6個月的新生兒感染RSV後，症狀往往迅速惡化導致住院，嚴重時甚至得進加護病房，類似案例在臨床上並不少見。

施景中說，預防RSV的方式包括照顧者勤洗手、避免接觸生病者，或考慮施打長效型單株抗體以降低重症機率。RSV感染全年皆有機會發生，且所有年齡層皆可能感染，但以年紀愈小的嬰幼兒風險最高。

「保護寶寶從孕期開始。」台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈強調，孕期接種疫苗可降低新生兒感染RSV的風險，建議在孕期第28至36周接種，透過母體傳遞抗體，為新生兒提供第一道防線。在孕期未施打RSV疫苗的媽媽，可考慮在生產後立即為新生兒補打單株抗體疫苗。

醫師呼籲，面臨秋冬呼吸道傳染病三重威脅，接種流感、新冠肺炎、RSV疫苗，才能有效降低重症風險。記者廖靜清／攝影
醫師呼籲，面臨秋冬呼吸道傳染病三重威脅，接種流感、新冠肺炎、RSV疫苗，才能有效降低重症風險。記者廖靜清／攝影

RSV 風險 病毒 新生兒 新冠肺炎

延伸閱讀

日本上半年新生兒數近32萬 全年恐再跌破70萬人

一人中鏢、全家中招！醫示警：流感病毒H3N2傳染力超強 短期內急惡化

得過流感也別大意 彰衛生局長：病毒株不同仍建議接種疫苗

流感還有二波高峰「時間點」曝光 40歲男未打疫苗發病住院五天亡

相關新聞

補充保費改革 利息、股利、租金收入採年度結算 衛福部估影響480萬人

健保財務緊繃，衛福部積極開源，衛福部長石崇良接受「中國時報」專訪時表示，明年將修「健保法」，將利息、股利、租金等補充保費...

整理包／搭機注意！藍牙耳機嚴禁託運 還有哪些電子產品禁帶一次看

為了確保飛行安全，多數國內航空公司已明確宣布禁止將藍牙耳機託運，因為這類產品內含鋰電池，必須隨身攜帶上機。除了藍牙耳機外，3C電子產品攜帶及託運還有哪些眉角，《聯合新聞網》整理國內航空公司最新規定，搭機乘客記得留意避免影響行程。 攜帶電子產品搭機時，其內建的鋰電池是主要的管制重點，特別是若設備無法完全關機時，最保險的做法是將所有含鋰電池的電子設備（如藍牙耳機、藍牙喇叭、筆電）全部放在隨身行李中。這就像飛機對行李中的電子產品設下了一道「安全防火牆」，所有潛在的火花源（即鋰電池）必須置於客艙內，由機組人員隨時監控，而非默默藏在貨艙深處。

生理期痛到不行？醫曝「4症狀」恐是巧克力腫囊 超過5公分需手術

月經一來就痛到受不了？醫師嚴絢上在臉書粉專發文指出，如果月經來時出現特別劇烈的疼痛感或備孕不順利，可能是巧克力腫囊惹的禍！

秋冬3大呼吸道病毒發威 醫揭「嬰兒呼吸道感染大魔王」病程發展猛烈

近期呼吸道疫情持續升溫，秋冬更是病毒傳播高峰期，專家呼籲，「左流右新」已於10月1日起分階段開打，長輩、幼兒、慢性病患、...

離島首個權責型失智據點！惠民醫院攜手榮服處 惠心憶校疼惜澎湖長者

澎湖縣快速邁向超高齡社會，在地失智照護需求迫切。從「試試看吧」想法開始，不到三個月從無到有，天主教靈醫會惠民醫院在各方合...

寺尾哲也攜小說「子彈是餘生」 參多倫多國際作家節

台灣作家寺尾哲也日前帶著熱騰騰在北美出版的「子彈是餘生」小說英譯本，參加北美文學盛會多倫多國際作家節。寺尾哲也向中央社表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。