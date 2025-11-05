離島首個權責型失智據點！惠民醫院攜手榮服處 惠心憶校疼惜澎湖長者

澎湖縣快速邁向超高齡社會，在地失智照護需求迫切。從「試試看吧」想法開始，不到三個月從無到有，天主教靈醫會惠民醫院在各方合作下，今天舉辦「惠心憶校」權責型失智據點揭牌儀式。這座據點是離島第一個，同時也是全台第13個能提供整合性、專業化服務的權責型失智據點。

揭牌儀式在榮民服務處退伍軍人協會現址一樓舉行，惠民醫院院長胡彼得主持，澎湖縣長陳光復、澎湖縣議長陳毓仁、衛生局長陳淑娟、榮民服務處長余熙明、社會處長周柏雅及羅東聖母醫院長馬漢光等，共同見證了澎湖第一座權責型失智據點啟用。

胡彼得在致詞時強調，靈醫會深耕澎湖已達68年，始終秉持著「哪裡需要，我們往哪裡去」的精神。醫院深切感受到在地人口老化及認知退化的議題，失智症已成為目前最關鍵的照護課題。澎湖明年將邁入超高齡社會，屆時平均每12位65歲以上長者中，就有一位罹患失智症。截至今年6月，澎湖縣失智症確診人數已有1133人。

胡彼得回憶，當衛生局舉行權責型失智據點說明會時，雖深知失智服務特別是針對伴隨有情緒及行為症狀（BPSD）的個案充滿挑戰，但他仍堅定地對同仁說：「若尋得適合的場地，那我們就試試看吧！」尤其惠民醫院還正在重建中，胡彼得形容這是一個「還沒念幼稚園就要上國中」般的困難任務。

沒想到，胡彼得說，彷彿是天主美好的安排，很快找到離惠民醫院不遠的榮民服務處退伍軍人協會現址一樓可使用。榮服處得知醫院希望為失智症長者服務時，毫不猶豫地答應支持，並熱心投入配合據點裝修及服務宣傳。胡彼得說，從空屋到揭幕才花了兩三個月，從空屋到據點，真是快馬加鞭。

澎湖縣榮民服務處長余熙明也指出，澎湖縣65歲以上榮民已超過910人。榮服處切身了解照顧失智家人的辛勞，因此將退伍軍人協會一樓分享出來，交給同一條街上的鄰居惠民醫院承辦，一併造福有需要家庭。

陳光復在儀式上指出，澎湖縣高齡化速度讓失智照護需求愈加迫切。陳光復特別感謝惠民醫院深耕澎湖近70年，現今更承擔起關鍵的失智照護任務。他強調，對於生活需高度仰賴協助的中、重度失智患者家庭而言，無論在經濟或心理上都是沉重壓力。而權責型據點結合醫療、照顧與專業訓練，能為有特殊需求的失智個案與家庭提供更完整支持，也讓忙於工作的照顧者得到喘息，安心將家人交給專業團隊照護。

衛生局長陳淑娟表示，在衛生局的鼓勵與輔導下，惠民醫院作為縣內重要的醫療與長照夥伴，在設立權責型據點後，將成為連結醫療、長照與社區的關鍵節點，協助推動失智友善環境建構，讓更多需要的失智者與其家屬獲得多元、友善的照顧網絡。