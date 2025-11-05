台灣觀光推廣會前進瑞典 深化北歐旅遊交流

交通部觀光署率領台灣觀光代表團3日於瑞典斯德哥爾摩舉辦台灣觀光推廣會，針對喜愛文化探索的歐洲旅客展示台灣獨特多元的風貌，並持續與北歐旅行業界交流，拓展潛在客源。

瑞典是北歐赴台旅客第2大客源國，隨著全球旅遊趨勢朝向低碳、綠色觀光發展，交通部觀光署全力推動台灣永續旅遊型態，透過辦理台灣觀光推廣會，讓世界感受寶島魅力。

本次活動以「體驗非凡台灣－斯德哥爾摩台灣觀光推廣會」（Experience Taiwan Beyond the Ordinary）吸引近40名瑞典業者及媒體一同共襄盛舉，力邀更多歐洲遊客赴台親身體驗。

駐瑞典代表處副參事莊博閔親臨活動會場支持，他致詞表示台灣的文化深受日本、西班牙等多國影響，形塑出獨特而多元的風貌，強調台灣兼具深厚的歷史底蘊與創新活力，無論是壯麗的自然景觀或充滿創意的城市風貌，都值得親身體驗。

觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊表示，近期積極推動多項推廣活動，包括業者赴台踩線旅遊、線上培訓課程及網紅文化體驗工作坊等，希望讓更多北歐業者深入了解台灣的文化與旅遊特色。

為展現台灣的多元文化與熱情好客，觀光署安排精彩的文化展演，由得過世界冠軍的「茱蒂口琴樂團」開場演出「台灣幻想曲－火車」，以「丟丟銅仔」等經典台灣民謠驚豔全場。

現場也安排豐富的文化體驗，包括老屋窗花木作杯墊、原民服飾編織書籤等手作活動，並提供台灣經典伴手禮鳳梨酥、茶酥等點心，以及搭配年度推廣主題「來台灣喝一杯」，提供傳統紅茶茶包供來賓享用，營造濃厚人情味的款待氛圍、呈現寶島文化軟實力。

推廣會中介紹台灣最新的旅遊產品、航班與優惠資訊，中華航空及台灣代表團業者也贊助機票、住宿券及遊程等獎項，鼓勵歐洲業者訪台踩線，將寶島的美好介紹給更多歐洲旅客。

透過本次推廣，觀光署攜手代表團進一步深化與歐洲旅遊業者的交流與合作，除了讓北歐業者更加認識寶島觀光及文化魅力，也促成台灣與當地業者交流商機。

林毓珊表示，未來將持續開發北歐新興市場潛在客源，誠摯邀請全球旅人前來探索台灣的獨特魅力與無限觀光潛力。