「綠癌」小花蔓澤蘭變身保養品 屏東生技公司進軍國際市場

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東裕郡生技公司參加今年泰國曼谷亞洲美容原料展，展出台灣自主開發二項植物胞外體系列保養品，進軍國際市場。圖／吳裕仁提供
屏東裕郡生技公司參加今年泰國曼谷亞洲美容原料展，展出台灣自主開發二項植物胞外體系列保養品，進軍國際市場。圖／吳裕仁提供

小花蔓澤蘭是台灣外侵種植物，被稱為「綠癌」。屏東裕郡生技公司以小花蔓澤蘭花胞外體加上赤道櫻草胞外體為原料，研發出多種保養品，除了台灣還進軍國際市場，參加今年泰國化妝品原料展，展現台灣植物外泌體技術創新實力，將植物科研成果推向國際舞台。

前美和科技大學副校長、現任裕郡生技公司執行長吳裕仁表示，小花蔓澤蘭是台灣常見的野生蔓藤植物，是入侵物種，危害生態甚巨。其團隊經多年研發後成功從小花蔓澤蘭分離出功能性植物外泌體，還獲得美國個人護理品協會（PCPC）認證。

裕郡還將小花蔓澤蘭花胞外體結合赤道櫻草胞外體，運用低溫奈米分離技術保留細胞間傳遞修護訊息的活性分子，成功研發出「PhytoExo植物胞外體系列」保養品，結合兩者抗氧化、舒緩修護、保溼亮白等能力，推出精華液、保溼乳等產品。

除了台灣市場外，裕郡也參加今年泰國化妝品原料展，由於產品原料天然，獲得不少外國公司青睞。吳裕仁表示，未來除了啟動東南亞市場推廣，還將拓展日本、美國與歐洲市場，希望將台灣原創植物外泌體打造具國際競爭力的保養品牌。

小花蔓澤蘭。圖／吳裕仁提供
小花蔓澤蘭。圖／吳裕仁提供

小花蔓澤蘭 生技 化妝品 屏東

