回響／到宅牙醫2個月限1次擬增1次緊急處理、增健保點數給付

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
到宅牙醫2個月限1次擬增1次緊急處理、增健保點數給付。記者游明煌／攝影
聯合報今天專題報導「到宅牙醫」計畫推動14年，目前全台僅163位符合資格牙醫實際執行治療，不到總數1%，基層醫盼增健保點數、取消看診限制等。據指出，日前健保署、牙醫師公會全聯會與多名醫師開會，研議每2個月去一次的健保點數給付的費用擬增加，且2個月限一次的服務也會增一次緊急處理。

專題報導指出，有患者苦等半年以上，也有醫師個案數不多，分配不均。基層醫師還反映，「治療不夠即時、限制過多」，盼能擴大適用對象、減化申請程序，才能惠及更多人。

報導並說，對於牙醫師盼放寬到宅牙醫診療次數，牙醫師公會全聯會預計年底前向健保署提案，包括放寬現行2個月一次規定，及健保點數如何給付、處置項目等。

恩主公醫院牙科部主任范綱信醫師說，日前曾開會，基層醫師反映相關問題，精進到宅牙醫計畫。據指出，全聯會跟健保署對於明年度的到宅牙醫服務，會把2個月去一次的居家牙醫服務的費用增加，還會再增加2個月中間的一次到宅牙醫緊急處理，費用大約是正常的六成費用；另外如果有做比較複雜的拔牙的部分，會把拔牙的處置選項單獨出來，再多增加費用，因為拔牙的風險更高，所以會再累加上去

范綱信說，居家牙醫目前人力不足狀況要正視，居家牙醫服務的部分如果需要增加人力，最好的方式就是讓口衛師能夠加入，這樣就可以解決牙醫師缺少人力無法服務的困境。

范綱信表示，會建議教育部，讓各個大學的牙醫學系都將特殊需求者口腔醫學科納入必修，目前只有兩家牙醫院所是必修，另外的六家是只有選修，因為特殊需求者口腔醫學科也就是專門身心障礙病患以及到宅牙醫服務的專科，在112年已經成為牙醫部定專科，但教育的部分並沒有將這門學科納入國家考試的題目中，所以很多學生對於這門課興趣缺缺，但這又是未來牙科必須要必備的專業技能之一。

范綱信說，鼓勵年輕人加入的方式就是多增加誘因，並且導入國家考試，這樣他們才會正視這個問題。

補充保費改革 利息、股利、租金收入採年度結算 衛福部估影響480萬人

健保財務緊繃，衛福部積極開源，衛福部長石崇良接受「中國時報」專訪時表示，明年將修「健保法」，將利息、股利、租金等補充保費...

整理包／搭機注意！藍牙耳機嚴禁託運 還有哪些電子產品禁帶一次看

為了確保飛行安全，多數國內航空公司已明確宣布禁止將藍牙耳機託運，因為這類產品內含鋰電池，必須隨身攜帶上機。除了藍牙耳機外，3C電子產品攜帶及託運還有哪些眉角，《聯合新聞網》整理國內航空公司最新規定，搭機乘客記得留意避免影響行程。 攜帶電子產品搭機時，其內建的鋰電池是主要的管制重點，特別是若設備無法完全關機時，最保險的做法是將所有含鋰電池的電子設備（如藍牙耳機、藍牙喇叭、筆電）全部放在隨身行李中。這就像飛機對行李中的電子產品設下了一道「安全防火牆」，所有潛在的火花源（即鋰電池）必須置於客艙內，由機組人員隨時監控，而非默默藏在貨艙深處。

生理期痛到不行？醫曝「4症狀」恐是巧克力腫囊 超過5公分需手術

月經一來就痛到受不了？醫師嚴絢上在臉書粉專發文指出，如果月經來時出現特別劇烈的疼痛感或備孕不順利，可能是巧克力腫囊惹的禍！

秋冬3大呼吸道病毒發威 醫揭「嬰兒呼吸道感染大魔王」病程發展猛烈

近期呼吸道疫情持續升溫，秋冬更是病毒傳播高峰期，專家呼籲，「左流右新」已於10月1日起分階段開打，長輩、幼兒、慢性病患、...

離島首個權責型失智據點！惠民醫院攜手榮服處 惠心憶校疼惜澎湖長者

澎湖縣快速邁向超高齡社會，在地失智照護需求迫切。從「試試看吧」想法開始，不到三個月從無到有，天主教靈醫會惠民醫院在各方合...

寺尾哲也攜小說「子彈是餘生」 參多倫多國際作家節

台灣作家寺尾哲也日前帶著熱騰騰在北美出版的「子彈是餘生」小說英譯本，參加北美文學盛會多倫多國際作家節。寺尾哲也向中央社表...

