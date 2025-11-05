走進漢本發現考古遺址 泰雅文化館登場

快訊

中央社／ 台北5日電

文化部文化資產局（文資局）推出「走進漢本─聚落與物質文化特展」，帶民眾認識1000多年前的漢本考古遺址，目前正在宜蘭南澳鄉「泰雅文化館」展出。

根據文資局今天發布新聞稿，考古遺址訴說著史前人群生活在這塊土地的各種故事，其中漢本考古遺址在蘇花改工程進行中被發現，才讓世人認識這群生活在背山靠海、地形險峻人們的生活樣貌。

新聞稿指出，文資局繼2021年推出第一檔展覽深獲好評；今年9月，日本宮崎縣立西都原考古博物館同樣展出漢本考古遺址文物計160餘件，日本民眾深感漢本文物的珍貴及細緻。今年10月則在「泰雅文化館」推出第二檔展覽。

文資局表示，本次展覽分3大展區，其中「漢本考古遺址介紹區」介紹遺址的發現及地名由來；「文物展示區」展出石器、陶器等，展示史前人類如何利用自然資源；「考古影片播放區」展示發掘過程的紀錄片，讓民眾更真實地感受考古的魅力。

此外，「互動體驗區」也是本次展覽一大亮點，民眾可參與「九宮格翻牌問答」及「拼圖遊戲」，在輕鬆有趣的過程中學習考古知識。

「走進漢本－聚落與物質文化特展」，展期至2026年11月底。

