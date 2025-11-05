華航積極推動2050淨零排碳目標 本月起洛杉磯返台航班添加SAF

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
圖說：中華航空攜手全球最大永續航空燃油生產商Neste，11月起於美國洛杉磯飛往台北的客、貨機航班添加SAF。此次擴大採購SAF，依添加比35%計算，預計提供約160個航班，減碳量可達12,200噸。記者黃仲明／攝影
圖說：中華航空攜手全球最大永續航空燃油生產商Neste，11月起於美國洛杉磯飛往台北的客、貨機航班添加SAF。此次擴大採購SAF，依添加比35%計算，預計提供約160個航班，減碳量可達12,200噸。記者黃仲明／攝影

華航空今天宣布，攜手全球最大永續航空燃油SAF生產商Neste，11月起於美國洛杉磯飛往台北的客、貨機航班添加SAF。由於洛杉磯為華航在北美的重要航點、班次密集，此次擴大採購SAF，依添加比35%計算，預計提供約160個航班，減碳量可達12,200噸。未來將持續擴大採購規模，實現航空及相關價值鏈產業2050年淨零轉型的永續發展目標。

華航表示，Neste於洛杉磯已具備完善的SAF（Sustainable Aviation Fuel）供應鏈及作業條件，因此選擇洛杉磯作為北美航點添加SAF的首站。2025年華航SAF採購量已達總體用油規劃的0.5%，符合階段性目標，並且已陸續在歐洲、美洲及亞洲主要區域推動落實。為確保永續發展目標與營運效率兼顧，未來航班SAF添加比例，將依各區域法規及公司整體策略彈性調整。

華航說明，Neste成立於1948年，總部位於芬蘭，是全球領先的SAF和可再生柴油生產商，已在芬蘭、荷蘭鹿特丹及新加坡投資再生燃料設施，目前年產能達150萬噸，預計2027年將擴增至220萬噸。Neste重視原料可追溯性，原料來源來自於廢食用油、動物脂肪，並積極開發新型原料與技術。

華航是首家新機飛渡及商用載客航班使用SAF的國籍航空，2024年起優先引進國際SAF管理模式推出「SAF企業客戶合作方案」；今年和台灣中油公司及台塑石化公司共同推動SAF在台灣實際應用，為台灣中油公司首批SAF應用最大採購者，同時也與台塑石化公司簽署三年SAF MOU，採購台灣自製且符合 ISCC CORSIA國際認證的SAF，促進我國航空業能源轉型，並協助企業降低其商務差旅或商品運輸之碳排放，從而實現減碳目標。

