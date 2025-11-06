不⽼「奇皇后」河智苑指定愛⽤ 皇后電波集效果、安全、舒適於⼀體

快訊

文／ 愛爾麗實業 提供

以「奇皇后」⼀角成為經典的韓國女星河智苑，出道多年始終維持完美狀態，被譽為「不⽼女神」，除了⾃律的⽣活與飲食習慣，她維持肌膚緊緻的關鍵，正是她長年信賴的「皇后電波」。

圖／愛爾麗實業 提供
圖／愛爾麗實業 提供

皇后電波以專利6.78MHz⾼頻單極電波技術，引發分⼦震動與摩擦產⽣熱能，進⽽促進膠原蛋⽩緊縮，讓肌膚更加緊實有彈⼒。台灣醫美龍頭愛爾麗集團張祐嘉醫師以⽇常⽅式形容，

「就像烤⾁時⾁⽚放在熱的鐵板上，⾁會縮起來，這就是熱的緊緻拉提功效。」

皇后電波擁有效果、安全與舒適3⼤優點，不同於傳統電波儀器，皇后電波的核⼼優勢在於獨家的「DCC直接式接觸冷卻技術」，探頭內建製冷晶⽚，在加熱同時主動降溫，維持表層低溫，使能量能安全穩定地深入肌底。此設計不僅減輕熱痛感，也降低灼傷與⽔泡等風險，無需麻醉即可完成療程，帶來更舒適的體驗。

圖／愛爾麗實業 提供
圖／愛爾麗實業 提供

多數⼈於療程後能⽴即感受到緊緻變化，且因沒有侵入式傷⼜，無需任何修復期。⽽隨著⾃體膠原蛋⽩新⽣，約1至2個⽉後，膚質會更細緻飽滿。張祐嘉醫師建議，每隔10至12個⽉可進⾏⼀次完整療程，搭配平時的少發數⼩保養，效果能更長久⾃然。

皇后電波不僅適合追求⾼效緊膚的⼈，更是「初次嘗試電波」或「怕痛族群」的理想選擇，當前的反饋多是像「深層熱敷」，不會有無法忍受的熱痛感。且從臉部輪廓、法令紋、眼下細紋到頸部與身體線條都可施打，醫師更可依個⼈需求調整能量與發數，打造專屬緊緻⽅ 案。

張祐嘉醫師認為在眾多緊膚療程中，皇后電波以效果、安全、舒適三⼤特點脫穎⽽出，更不會有「打⼀發太痛還要休息兩發的問題發⽣」。張醫師也提醒，唯有選擇經原廠認證的儀器與受訓醫師操作，才能確保療效與安全並⾏。

