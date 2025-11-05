快訊

寺尾哲也攜小說「子彈是餘生」 參多倫多國際作家節

中央社／ 多倫多4日專電
台灣作家寺尾哲也（右）帶著剛在北美出版的「子彈是餘生」小說英譯本，參加北美文學盛會多倫多國際作家節。中央社
台灣作家寺尾哲也（右）帶著剛在北美出版的「子彈是餘生」小說英譯本，參加北美文學盛會多倫多國際作家節。中央社

台灣作家寺尾哲也日前帶著熱騰騰在北美出版的「子彈是餘生」小說英譯本，參加北美文學盛會多倫多國際作家節。寺尾哲也向中央社表示，「相信未來會有更多台灣作家賣出國外版權，向世界發聲；這是個非常棒的時代，我們身為這個時代的台灣作家，真是太幸福了！」

寺尾哲也（Terao Tetsuya）本名曹盛濠，曾在Google擔任工程師8年，2019年他以短篇小說「州際公路」獲林榮三文學獎短篇小說二獎後，毅然辭職改行全職作家。

2022年他出版首部短篇小說集「子彈是餘生」，備受文壇矚目，2023年以此書拿下台灣文學獎金典獎與蓓蕾獎。「子彈是餘生」（Spent Bullets）英文版10月14日甫由美國哈波柯林斯（Harper Collins）出版集團旗下出版社HarperVia出版，由王可（Kevin Wang）翻譯。

多倫多國際作家節（TIFA）今年10月29日至11月2日舉行，寺尾哲也在會場接受中央社專訪表示，這是他第一個賣出的國外版權，對自己寫作是非常大的肯定；他曾在英語世界工作多年，希望有更多英文讀者「看到這本書的存在」，並在閱讀書中故事時產生一些迴響。

寺尾哲也說：「以前英語文壇並沒有非常關注台灣文學，就算有翻譯也只在學術界流行，無法接觸到大眾讀者。但這幾年透過眾多前輩如陳思宏、楊双子等人的努力，台灣文學已進入到一般英語讀者視野，這是非常棒的事。」

細究台灣文學在英語文壇終被看見的主因，寺尾哲也認為，「可能與國際情勢改變，台灣國際地位及政治局勢受重視有關；此外，文化部非常強烈地在推動這件事，協助出國打書、補助翻譯等，都非常重要。」

寺尾哲也2024年出版散文集「努力是癮」，目前他正在寫的第3本小說，是他首次挑戰中長篇小說。

寺尾哲也形容自己寫小說的過程有如某種「複雜手工藝」，「好比在窄口玻璃瓶裡用細小鑷子一點一點雕出一艘極度複雜的船；非常需要耐心和下苦工，完成作品需要花很長時間，但要毀掉一下子也就毀掉了。」

在被問到人工智慧（AI）可不可能取代作家角色的問題時，曾是矽谷科技界精英的寺尾哲也表示，「短期內不可能，目前AI只能在非常小範圍給予明確指令時，可以寫好東西，要它無中生有創作出引人入勝的文學小說，目前感受不到有這個能力。現在這個時刻，人類還是遙遙領先。」

寺尾哲也不否認，也許再過幾年這件事會改變，但他仍不認為作家工作會因此受到很大威脅；畢竟，「讀者觀看文學作品，喜歡去看作品和作者的連結。機器寫的故事，因為沒有真實人類的生命經驗支持那些情節，讀者很難受感動。我覺得讀者在乎的，是人與人的連結。」

不過，寺尾哲也不忘提醒讀者，即使他書中角色是以真實人物為靈感來源，但那些角色不代表那個真實人物；「即使句子用『我』來敍述，也不會是作者這個『我』。讀者可以把小說當作是共通的社會現象來看待，相信書中經歷普遍發生在一群台灣人之中，但並不需要連結到我或某個真人身上，才是真實成立的故事。」

文化部自2013年起積極推介台灣作家與作品參加國際文學活動，歷年與會作家包括吳明益、何致和、紀大偉、林小杯、陳思宏、林廉恩、Jenna Tang等。文化部駐紐約台北文化中心表示，此次寺尾哲也與楊双子作品「台灣漫遊錄」（Taiwan Travelogue）英譯者金翎，一同參與多倫多國際作家節，延續台灣文學在國際舞台的亮眼表現，也讓北美讀者得以從全新視角感受台灣文學的多元與深度。

台灣文學 小說 英語

