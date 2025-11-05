快訊

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

國台辦神秘新發言人張晗 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

聽新聞
0:00 / 0:00

新北汐止出現本土登革熱病例 無旅遊史

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市衛生局指出，請民眾把握雨後空檔主動清除家戶內外積水容器避免養蚊，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局指出，請民眾把握雨後空檔主動清除家戶內外積水容器避免養蚊，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度。圖／新北市衛生局提供

新北市衛生局11月4日接獲通知確診一名登革熱案例為汐止區67歲女性，10月29日出現頭暈、發燒、頭痛、肌肉痛等症狀，就醫通報送驗後確診，症狀已緩解，5名同住者皆無症狀。該民眾於潛伏期間無旅遊史，感染源釐清中。市府已完成案例活動範圍病媒蚊密度調查、環境孳生源清除及住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消等緊急防治作為。

新北市副市長朱惕之今主持跨局處應變會議，指示市府各局處督導業管場所加強環境孳清及民眾衛教宣導，汐止區公所及鄰近行政區，包含萬里區、平溪區及石碇區動員加強全區環境孳清。市府持續進行擴大疫調及接觸者健康監測，並規劃執行區塊防治計畫，加強社區環境孳生源清除與預防性噴消作業，同時密切監測疫情發展，隨時調整防治策略。

衛生局長陳潤秋呼籲，汐止區已出現登革熱本土案例，請醫療院所務必提高警覺，診間加強詢問病患活動史與群聚史，並踴躍向本局領取免費登革熱NS1快篩試劑，如遇疑似登革熱症狀民眾，請使用快篩試劑輔助診斷，以利衛生單位及時採取後續防治措施。

衛生局說，目前仍為登革熱流行季節，本周天氣雖已轉涼，但白天氣溫仍適合病媒蚊活動及生長，近日受東北季風影響連續降雨，請民眾把握雨後空檔主動清除家戶內外積水容器避免養蚊，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度；若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊活動史。

新北市衛生局指出，請民眾把握雨後空檔主動清除家戶內外積水容器避免養蚊，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局指出，請民眾把握雨後空檔主動清除家戶內外積水容器避免養蚊，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度。圖／新北市衛生局提供

衛生局 登革熱

延伸閱讀

桃園本土登革熱疫情解除 張善政：天氣變化無常仍不可鬆懈

新北市首例本土登革熱病例現蹤 疾管署：與其他群聚無關感染源待釐清

台南新增1例本土登革熱 群聚工廠停工配合化學防治

台南工廠登革熱本土案例再+1 174對象監測到11月26日

相關新聞

補充保費改革 利息、股利、租金收入採年度結算 衛福部估影響480萬人

健保財務緊繃，衛福部積極開源，衛福部長石崇良接受「中國時報」專訪時表示，明年將修「健保法」，將利息、股利、租金等補充保費...

整理包／搭機注意！藍牙耳機嚴禁託運 還有哪些電子產品禁帶一次看

為了確保飛行安全，多數國內航空公司已明確宣布禁止將藍牙耳機託運，因為這類產品內含鋰電池，必須隨身攜帶上機。除了藍牙耳機外，3C電子產品攜帶及託運還有哪些眉角，《聯合新聞網》整理國內航空公司最新規定，搭機乘客記得留意避免影響行程。 攜帶電子產品搭機時，其內建的鋰電池是主要的管制重點，特別是若設備無法完全關機時，最保險的做法是將所有含鋰電池的電子設備（如藍牙耳機、藍牙喇叭、筆電）全部放在隨身行李中。這就像飛機對行李中的電子產品設下了一道「安全防火牆」，所有潛在的火花源（即鋰電池）必須置於客艙內，由機組人員隨時監控，而非默默藏在貨艙深處。

生理期痛到不行？醫曝「4症狀」恐是巧克力腫囊 超過5公分需手術

月經一來就痛到受不了？醫師嚴絢上在臉書粉專發文指出，如果月經來時出現特別劇烈的疼痛感或備孕不順利，可能是巧克力腫囊惹的禍！

避免斷崖式衰老！營養師珊珊分享3大關鍵：打造抗老體質

現代人生活壓力大、作息不規律，衰老似乎成為無法避免的自然過程。

最新台灣糖尿病年鑑曝「40歲以下發生率增25%」 專家倡議全民減糖

台灣邁入超高齡化社會，糖尿病已成為老年人的健康重要課題，患者共病症多，可能互相加重。根據衛福部統計，高齡長者中，約有4成...

新北汐止出現本土登革熱病例 無旅遊史

新北市衛生局11月4日接獲通知確診一名登革熱案例為汐止區67歲女性，10月29日出現頭暈、發燒、頭痛、肌肉痛等症狀，就醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。