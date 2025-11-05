新北汐止出現本土登革熱病例 無旅遊史

新北市衛生局11月4日接獲通知確診一名登革熱案例為汐止區67歲女性，10月29日出現頭暈、發燒、頭痛、肌肉痛等症狀，就醫通報送驗後確診，症狀已緩解，5名同住者皆無症狀。該民眾於潛伏期間無旅遊史，感染源釐清中。市府已完成案例活動範圍病媒蚊密度調查、環境孳生源清除及住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消等緊急防治作為。

新北市副市長朱惕之今主持跨局處應變會議，指示市府各局處督導業管場所加強環境孳清及民眾衛教宣導，汐止區公所及鄰近行政區，包含萬里區、平溪區及石碇區動員加強全區環境孳清。市府持續進行擴大疫調及接觸者健康監測，並規劃執行區塊防治計畫，加強社區環境孳生源清除與預防性噴消作業，同時密切監測疫情發展，隨時調整防治策略。

衛生局長陳潤秋呼籲，汐止區已出現登革熱本土案例，請醫療院所務必提高警覺，診間加強詢問病患活動史與群聚史，並踴躍向本局領取免費登革熱NS1快篩試劑，如遇疑似登革熱症狀民眾，請使用快篩試劑輔助診斷，以利衛生單位及時採取後續防治措施。