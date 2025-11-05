生理期痛到不行？醫曝「4症狀」恐是巧克力腫囊 超過5公分需手術

月經一來就痛到受不了？醫師嚴絢上在臉書粉專發文指出，如果月經來時出現特別劇烈的疼痛感或備孕不順利，可能是巧克力腫囊惹的禍！嚴絢上補充，這是常見的良性腫瘤之一，約十位女性就有一位會遇上，因此不用別擔心。

嚴絢上在貼文中解釋巧克力囊腫的成因、症狀與治療方式。巧克力囊腫是一個「跑錯地方的故事」，原本應在子宮內膜的細胞，不小心長到卵巢，隨月經週期出血、堆積，形成像巧克力醬般的囊腫，因此得名。

該怎麼判斷自己有沒有巧克力腫囊？嚴絢上指出，常見症狀包括：

一、劇烈痛經，比以往更難忍。 二、月經不規律，週期紊亂或天數拉長。 三、下腹長期不適，即使非經期也會疼。 四、性交疼痛或不孕困難。

雖然是良性腫瘤，不過當囊腫≥5公分或症狀嚴重時，還是建議以腹腔鏡切除，能緩解疼痛並提升懷孕機率；反之，以荷爾蒙藥物控制與延緩生長。患者要注意的是「巧克力囊腫容易復發」，因此術後追蹤保養非常重要，除了遵醫囑服藥也要記得均衡飲食，少油炸、多蔬果維生素，穩定內分泌，即使沒症狀，也要定期超音波追蹤。