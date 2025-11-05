二成兒童食物過敏 新光醫院成立「兒童食物過敏中心」幫助飲食自由

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院於11月3日舉辦「兒童食物過敏中心成立典禮」，院長侯勝茂與醫療團隊合影。圖／新光醫院提供
衛福部統計，2019年我國過敏就醫人數達355萬人，其中0至15歲兒童達21.8%，新光醫院本月成立「兒童食物過敏中心」，推動過敏防治及衛教宣導，並執行臨床研究與跨專業合作，新光醫院院長侯勝茂主持揭牌儀式時說，食物過敏在兒童中愈來愈常見，不僅造成飲食不便，更可能帶來心理及家庭焦慮。

新光醫院於11月3日舉辦「兒童食物過敏中心成立典禮」，侯勝茂表示，新光醫院成立「兒童食物過敏中心」，不僅是為了協助孩子遠離過敏困擾，更重要的是藉由專業治療，讓孩子有機會重新「減敏」，重拾正常飲食自由，感謝小兒科團隊努力投入，並期勉中心成為全國兒童過敏照護的指標。

新光醫院小兒科主任陳怡伶表示，兒童食物過敏中心主任王怜人深耕兒童食物過敏治療領域逾10年，已累積豐富臨床經驗及照護成果，中心成立除代表新光醫院整合臨床診斷、治療、營養衛教與家長支持等資源，提供預防、診斷到治療全方位照顧，對兒科醫療也是重要里程碑。

王怜人指出，許多家長因孩子食物過敏而感到焦慮與無助，中心的成立不只是醫療的開始，更是一個充滿支持與溫度的團隊，未來中心將持續推動正確的過敏觀念與飲食教育，並與營養科與護理團隊攜手合作，提供家屬完整的衛教與飲食指導，讓孩子能安心健康地成長。

新光醫院小兒科主治醫師陳士慧分享臨床經驗。她表示，許多孩子從完全不能吃特定食物，到經過治療後能安心享用生日蛋糕，這樣的改變不僅是醫療的成就，更是家庭幸福的重要時刻。她期許中心成立後，能幫助更多孩子與家長減少生活中的焦慮與不便，重拾飲食的自由與笑容。

