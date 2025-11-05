內政部強化防災體系 丹娜絲、樺加沙災後復原逾千戶完工

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

丹娜絲颱風與七二八豪雨致災，內政部長劉世芳指出，內政部推動災後修繕媒合機制，補助廠商進入災區協助拆修，每件最高提供3萬元上工津貼，災民與廠商簽約再加碼2萬元獎勵金。截至10月底，共有517家廠商投入、1,198戶簽約、1,123戶完成施工，並針對屋損戶再加發2萬元補助將持續重建，協助地方加速恢復生活秩序。

劉世芳5日於立法院內政委員會進行業務報告。她表示，針對這次丹娜絲颱風與七二八豪雨災區，已統籌調度各式搶修機具3,313台，動員8,462人次執行搜救與道路搶通，同步派遣1,350名具防災士或急救資格的替代役役男，支援雲嘉南地區災後清理與民宅修繕。為協助災民恢復家園，也核定「丹娜絲風災家園復原慰助金專案」，每戶最高可領10萬元，截至10月底已核發6萬1,807件。

針對樺加沙颱風引發的花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，內政部動員7,665人次、1,799車次及空勤直升機29架次執行救援，成功吊掛救出7名受困居民、總計救援717人，同時調度重型機具5,664台投入清淤與道路搶修，並調度2,150人次替代役役男支援。

劉世芳表示，災後已核定「馬太鞍溪堰塞湖災害慰助金專案」與「住宅補貼方案」，截至10月底受理3,714件慰助金申請、110件租金補貼與194件房屋安全結構評估，另依特別條例協助道路、橋梁與中繼屋重建，協助地方加速恢復生活秩序。

劉世芳 颱風

