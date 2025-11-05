《那張照片裡的我們》金馬影展首映開賣就秒殺！振永河邊抖胸肌秀健身成果

瀚草文創GrX STUDIO 2025全新台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，由金牌監製湯昇榮、新世代導演鄭乃方聯手執導，聯合數位文創共同出品。《那張照片裡的我們》日前宣布定檔12月24日聖誕跨年上映，更將在本月17日、18日金馬影展舉辦世界首映。李沐、振永、宋柏緯三人首度合體會影迷，門票一開賣就秒殺，顯見觀眾高度期待。

人氣韓星振永片中飾演跆拳道教練「金浩熙」，原為韓國總統的御用保鑣，憑藉優異的比賽成績受邀來台授課。在留住青春版前導預告中，他展現苦練多時的中文實力，親口問李沐：「拍照最重要的東西是什麼？」也為兩人即將展開的曖昧情愫埋下伏筆。其中河邊戲水一幕，他更脫下跆拳道外衣展現精實好身材，抖動大胸肌的畫面超養眼，吸引李沐目光！為了詮釋浩熙，振永早在韓國就開始密集健身與控制飲食，希望能呈現角色穩重健壯的一面，讓觀眾看到最好的狀態。

宋柏緯在片中飾演熱愛音樂的青年「弘國」，角色充滿理想與衝撞，他透露會靠音樂來幫助自己進入角色，他表示：「每天早上梳化都會聽1977年 Billboard 排行榜歌單，那些歌有種奔放不羈的氛圍，能把我帶進弘國的世界。」此外，他也透過慢跑、核心與呼吸訓練等方式，體會角色內在的壓抑與時代感。宋柏緯這回以眼鏡、長髮造型亮相，眼鏡更成為他入戲弘國的重要關鍵。他笑說：「我覺得這副眼鏡選得超好，有種飛行感，像是空軍的設計，奔放又帶點學問味，每次戴上它就覺得離弘國更近了一點。」

《那張照片裡的我們》最新預告搭配韓國HYUKOH與台灣落日飛車兩大樂團共同合作專輯，獲得第 36 屆金曲獎「最佳演唱錄音專輯獎」《AAA》中的人氣歌曲〈Young Man〉。這次跨界合作由導演湯昇榮親自向落日飛車主唱國國邀約促成，歌曲不僅展現台韓兩團音樂風格的融合，復古搖滾的旋律與歌詞完美呼應電影氛圍，進一步烘托出動盪時代中這段青春三角戀的可貴與美麗。歌詞 ”We have to fight Only trying to survive” 更是襯托出1977年動盪年代中，青春的奔放與迷惘。

台韓青春三角戀《那張照片裡的我們》由《茶金》幕後金獎團隊再次集合，曾瀚賢、湯昇榮監製，客家公共傳播基金會、瀚草文創出品，獲得2022年金馬創投轅年視覺創意獎，並透過客家委員會媒合，獲得文化內容策進院內容開發專案計畫-前期開發支持，另獲桃園市政府文化局114年度補助影視製作。