無照駕駛加重罰則 交通部擬115年上半年實施

立法院日前三讀通過道路交通管理處罰條例修法，提高無照駕駛罰鍰，機車駕駛人最高處新台幣3萬6000元，汽車駕駛人最高處6萬元，交通部今天在臉書表示，預計明年上半年實施。

根據警政署統計，108年無照駕駛件數達4.5萬多件，造成658人死亡、6.5萬多人受傷，112年增加至5.5萬多件，造成763人死亡、7.8萬多人受傷，整體呈現成長趨勢，也遠高於酒駕致死人數253人。

立法院會日前三讀修正通過道路交通管理處罰條例部分條文，提高無照駕駛的罰則，機車駕駛人可處1萬8000元以上3萬6000元以下罰鍰，而汽車駕駛人處3萬6000元以上6萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽車。

交通部今天在臉書發文表示，無照駕駛加重罰則，規劃明年上半年實施，將提高汽、機車無照駕駛罰鍰，當場移置保管車輛且扣繳牌照，10年內3次以上累犯者罰鍰無上限加罰，車輛所有人比照駕駛人罰鍰處罰規定。

交通部指出，累犯累計期間由5年延長至10年，10年內2次無照駕駛，大型車可處8萬元，汽車處6萬元，機車處3萬6000元；至於10年內3次以上無照駕駛，大型車按前次違反金額加罰2萬4000元，而汽、機車按前次違反金額加罰1萬2000元。

針對當場移置保管車輛且扣繳牌照，交通部說明，吊扣牌照期間，其中初犯3個月，10年內第2次6個月，10年內3次以上1年。

交通部提醒，無照駕駛除了罰錢、移置保管車輛與扣繳牌照外，還會影響考照資格，無汽、機車駕駛執照者將禁考1至2年；駕照吊扣期間，駕駛車輛者，直接吊銷駕照，吊銷後禁考2年；肇事致人受傷者禁考2至4年；致人重傷或死亡者終身禁考。