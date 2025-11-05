無照駕駛加重罰則 交通部擬115年上半年實施

快訊

中央社／ 台北5日電

立法院日前三讀通過道路交通管理處罰條例修法，提高無照駕駛罰鍰，機車駕駛人最高處新台幣3萬6000元，汽車駕駛人最高處6萬元，交通部今天在臉書表示，預計明年上半年實施。

根據警政署統計，108年無照駕駛件數達4.5萬多件，造成658人死亡、6.5萬多人受傷，112年增加至5.5萬多件，造成763人死亡、7.8萬多人受傷，整體呈現成長趨勢，也遠高於酒駕致死人數253人。

立法院會日前三讀修正通過道路交通管理處罰條例部分條文，提高無照駕駛的罰則，機車駕駛人可處1萬8000元以上3萬6000元以下罰鍰，而汽車駕駛人處3萬6000元以上6萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽車。

交通部今天在臉書發文表示，無照駕駛加重罰則，規劃明年上半年實施，將提高汽、機車無照駕駛罰鍰，當場移置保管車輛且扣繳牌照，10年內3次以上累犯者罰鍰無上限加罰，車輛所有人比照駕駛人罰鍰處罰規定。

交通部指出，累犯累計期間由5年延長至10年，10年內2次無照駕駛，大型車可處8萬元，汽車處6萬元，機車處3萬6000元；至於10年內3次以上無照駕駛，大型車按前次違反金額加罰2萬4000元，而汽、機車按前次違反金額加罰1萬2000元。

針對當場移置保管車輛且扣繳牌照，交通部說明，吊扣牌照期間，其中初犯3個月，10年內第2次6個月，10年內3次以上1年。

交通部提醒，無照駕駛除了罰錢、移置保管車輛與扣繳牌照外，還會影響考照資格，無汽、機車駕駛執照者將禁考1至2年；駕照吊扣期間，駕駛車輛者，直接吊銷駕照，吊銷後禁考2年；肇事致人受傷者禁考2至4年；致人重傷或死亡者終身禁考。

相關新聞

補充保費改革 利息、股利、租金收入採年度結算 衛福部估影響480萬人

健保財務緊繃，衛福部積極開源，衛福部長石崇良接受「中國時報」專訪時表示，明年將修「健保法」，將利息、股利、租金等補充保費...

整理包／搭機注意！藍牙耳機嚴禁託運 還有哪些電子產品禁帶一次看

為了確保飛行安全，多數國內航空公司已明確宣布禁止將藍牙耳機託運，因為這類產品內含鋰電池，必須隨身攜帶上機。除了藍牙耳機外，3C電子產品攜帶及託運還有哪些眉角，《聯合新聞網》整理國內航空公司最新規定，搭機乘客記得留意避免影響行程。 攜帶電子產品搭機時，其內建的鋰電池是主要的管制重點，特別是若設備無法完全關機時，最保險的做法是將所有含鋰電池的電子設備（如藍牙耳機、藍牙喇叭、筆電）全部放在隨身行李中。這就像飛機對行李中的電子產品設下了一道「安全防火牆」，所有潛在的火花源（即鋰電池）必須置於客艙內，由機組人員隨時監控，而非默默藏在貨艙深處。

生理期痛到不行？醫曝「4症狀」恐是巧克力腫囊 超過5公分需手術

月經一來就痛到受不了？醫師嚴絢上在臉書粉專發文指出，如果月經來時出現特別劇烈的疼痛感或備孕不順利，可能是巧克力腫囊惹的禍！

避免斷崖式衰老！營養師珊珊分享3大關鍵：打造抗老體質

現代人生活壓力大、作息不規律，衰老似乎成為無法避免的自然過程。

「明星養老院」本週高雄盛大開演！把握最後機會購票

廣受好評的舞台劇「明星養老院」即將於本週六、日於高雄文化中心至德堂演出，這齣精彩喜劇由著名製作人王偉忠監製，方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、泰國娘娘、黃浩詠共同演出，演員陣容堅強，自演出以來笑聲掌聲不斷，感動無數觀眾。

新自強號撞土石流釀9傷 運安會揭可能肇因…台鐵強化監控修SOP

去年6月1列新自強號行經花蓮和仁段撞及土石流，車廂出軌，運安會公布調查報告揭可能肇因。台鐵今天說，除與相關單位建立聯防機...

