「明星養老院」本週高雄盛大開演！把握最後機會購票

「明星養老院」由著名製作人王偉忠監製，方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、泰國娘娘、黃浩詠共同演出。圖/金星文創提供
廣受好評的舞台劇「明星養老院」即將於本週六、日於高雄文化中心至德堂演出，這齣精彩喜劇由著名製作人王偉忠監製，方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、泰國娘娘、黃浩詠共同演出，演員陣容堅強，自演出以來笑聲掌聲不斷，感動無數觀眾

「明星養老院」用溫暖劇情與幽默橋段，陪觀眾看到人生下半場的希望與力量，劇情淚中帶笑。不少觀眾說，劇情好笑又感人，更重要的是看完走出劇場時，全身上下彷彿回春一般充滿活力！還有二十多歲的觀眾說，「裡面的流行歌曲對我來說，都是新歌，但真沒想到爸媽年輕時的歌這麼好聽！」

每一場「明星養老院」演出，都是一次與觀眾的深刻對話，尤其五、六年級生「電視兒童」觀眾們對於劇中第一首歌的第一個音符開始，感覺自己好像回到了十幾歲的時光，忍不住跟著唱起劇中耳熟能詳的歌曲。

這次高雄場演出還準備了數量有限的「明星應援物」，歡迎觀眾們提早入場，體會幫自己喜愛明星「應援」的樂趣。「明星養老院」由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助。卡司堅強，購票請到 udn售票網

