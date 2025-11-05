快訊

新北市首例本土登革熱病例現蹤 疾管署：與其他群聚無關感染源待釐清

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，新北市新增首例本土登革熱病例，個案為居住新北市汐止區60多歲女性，檢出登革病毒第一型。本報資料照片
衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，新北市新增首例本土登革熱病例，個案為居住新北市汐止區60多歲女性，檢出登革病毒第一型。本報資料照片

衛福部疾管署今公布新北市新增首例本土登革熱病例，個案為居住新北市汐止區60多歲女性，於10月下旬出現頭暈及全身輕微痠痛等症狀，隔日出現發燒且肌肉痠痛至診所就醫，經服用藥物後，症狀沒有緩解，經五天後再次到醫院診所就醫，經通報採檢送驗後確診登革熱，檢出登革病毒第一型。個案目前於家中休養，同住接觸者目前皆無症狀。

疾管署發言人曾淑慧說，個案潛伏期無國內外旅遊史，主要活動地點為住家，研判為本土病例，與其他群聚事件無關，感染源待釐清。衛生單位已針對個案居住地周邊進行緊急防治工作及病媒蚊密度調查加強孳生源清除及衛教宣導，呼籲民眾落實防蚊措施並配合相關防治工作，防範疫情擴散。

曾淑慧指出，國內本土疫情趨緩，桃園市第二型登革熱群聚已於11月4日監測期滿，高雄市第二型登革熱個案、台南市第三型登革熱群聚近期無新增，分別將監測至11月7日和11月24日，但型別均與新北市個案不同，與上述本土疫情無關聯。

依疾管署統計，今年截至11月4日累計26例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市13例、桃園市7例、台南市3例、宜蘭縣、台北市及新北市各1例，無重症及死亡病例；另累計221例境外移入病例，為近6年同期第三高，2020年至2024年介於11至238例，多自東南亞國家移入占89%，以印尼59例為多，其次為越南56例、菲律賓29例及泰國23例。

全球登革熱疫情持續，今年迄今累計443萬餘例病例及3千餘例死亡，病例主要分布於美洲，以巴西、墨西哥及哥倫比亞等國病例數為多；亞洲鄰近國家越南、孟加拉、馬來西亞及中國近期疫情上升，另越南、孟加拉及柬埔寨等國今年病例數高於去年同期。

疾管署提醒，目前天氣雖已轉涼，惟白天氣溫仍適合蚊子活動及生長，且部分地區仍有降雨，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，主動清除家戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

