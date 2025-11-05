快訊

補充保費改革 利息、股利、租金收入採年度結算 衛福部估影響480萬人

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保財務緊繃，衛福部積極開源，衛福部長石崇良接受「中國時報」專訪時表示，明年將修「健保法」，將利息、股利、租金等補充保費從現行的每月結算改採年度計算，一年累計逾二萬就要收取，估計影響高達480萬人，預計健保增加100至200億元收入，而扣繳上限從1000萬元提升至5000萬元，最快民國116年上路。

健保補充保費計有六類，包括利息、股利、租金、兼職收入、執行業務所得及超過薪資四倍的獎金。衛福部社會保險代理司長陳真慧說，經盤點在現行健保費率5.17%不調整下，尋找補充保費的調整空間，目前補充保費費率為2.11%，而此須修「健保法」第31條，其中分為三大方面。

首先，針對利息、股利、租金採年度結算，避免拆單將每筆收入控制在兩萬元以下，估計影響高達480萬人，健保收入將增100至200億元，但勢必會增加行政成本，將針對優缺點進一步討論。其次，補充保費扣繳上限從1000萬元提升至5000萬元，影響高所得約1000人，可增健保財源6億元。

第三，在獎金扣繳部分，陳真慧說，目前起徵點是薪資4倍以上，改為最低基本工資2萬9500元的4倍以上。假設月薪4萬，獎金要達到16萬才開徵，未來修法後，若以最低薪資為例，獎金約超過11萬8000元就要繳補充保費，預計200多萬人受到影響，約增加70至80億元，概念上就是高所得的人需多繳交補充保費。

至於，外界認為，與其增加補充保費，不如直接計算資本利得。陳真慧指出，補充保費包括利息、股利、租金等六項，如果計算資本利得影響層面更大，且健保署的行政成本將大幅增加，這都是必須考量的地方。

陳真慧說，「健保法」修法目前已啟動行政作業，預計明年與各部會及外界進行討論，經討論後有初步的共識，將擬訂修法草案再送行政院審議，期待於116年上路。

