避免斷崖式衰老！營養師珊珊分享3大關鍵：打造抗老體質
現代人生活壓力大、作息不規律，衰老似乎成為無法避免的自然過程。營養師珊珊在臉書粉專「愛健康營養師 珊珊」指出，衰老並非突然而至，而是一個漸進的過程。透過正確的飲食、運動、定期健康追蹤與適當的保健品輔助，「完全可以延緩衰老的速度」。
珊珊將「抗老策略」分為三大重點面向，肌膚老化、關節老化與肌肉退化，並提供日常飲食與保健建議，幫助民眾從生活中打造抗老體質。
肌膚老化：拒當「膠原蛋白流失族」
肌膚老化最容易從外觀觀察到，熬夜、過多精緻飲食都是膠原蛋白流失的元兇。
建議飲食：多攝取新鮮蔬菜、當季水果、魚類，以及亞麻仁油、橄欖油或苦茶油等健康脂肪。
保健品建議：可適量補充膠原蛋白、維他命C、山竹果萃取、櫻花萃取與玻尿酸。
應避免：熬夜、炸物、含糖飲料與加工食品。
關節老化：從飲食守護靈活度
隨著年齡增長，關節磨損與發炎常讓人行動不便。珊珊提醒，優質蛋白質與omega-3脂肪酸是關節保養的關鍵。
建議飲食：黃豆類、雞肉、雞蛋等高蛋白食物，以及鮭魚、鯖魚等富含omega-3的魚類。
保健品建議：薑黃、UC-II、膠原蛋白與蛋殼膜。
應避免：體重過重、炸物與加工食品。
肌肉退化：運動搭配營養最關鍵
年齡增長導致的肌少症，是許多人忽略的隱性老化現象。珊珊強調，維持肌肉量的關鍵在於運動與蛋白質攝取。
建議飲食：豆魚蛋肉類優質蛋白質、乳製品補鈣，以及適量澱粉以維持肌肉能量。
保健品建議：運動後補充蛋白粉，並攝取鈣與維他命D，維持骨骼健康。
一定要做：規律運動與重量訓練。
珊珊提醒，抗衰老不是一蹴可幾的事，但也並非只能靠保健品或醫美才能做到。最有效的方法是「80%規律、20%隨性」的生活原則，從飲食、運動、睡眠與壓力管理全面著手，讓身體回到最佳狀態，達到真正的延緩老化。
